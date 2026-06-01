Op Curaçao waren de voorbije weken een hoop bekende Nederlanders te vinden. Vandaag Inside maakte daar twee weken lang een programma en daardoor waren veel vaste gasten op het eiland. Wim Kieft maakte vanaf Curaçao ook een podcast en vertelt daarin een opmerkelijke anekdote van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Kieft schoof op Curaçao dagelijks aan bij de podcast KieftJansenEgmondGijp. Samen met MIchel van Egmond, Rob Jansen en - meestal - René van der Gijp. Zij waren niet de enige bekende Nederlanders op het eiland, want Vandaag Inside maakte ook twee weken lang het programma vanaf het eiland. Daardoor waren Wilfred Genee, Johan Derksen en gasten als Raymond Mens, Bas Nijhuis en Valentijn Driessen ook veelvuldig te zien aan de andere kant van de wereld.

Dat zorgt voor de nodige opmerkelijke televisiemomenten. Zo raken Van Egmond en Kieft niet uitgesproken over een fragment met Nijhuis en Mens. De twee Vandaag Inside-gasten besloten een glijbanenrace te doen. Daardoor rakelt Kieft nog een smakelijke anekdote over de topscheidsrechter Nijhuis op. Volgens Kieft was het zelfs 'het allerbeste wat ik ooit met Bas meemaakte'.

Wim Kieft op de foto

De twee moesten naar een amateurclub om wat verhalen te vertellen. Zo gezegd, zo gedaan. Uiteraard trok dat het nodige bekijks. "Als mensen mij vragen of ik op de foto wil, tuurlijk ga ik dan op de foto", beweert Kieft. "Dat vinden mensen leuk, ik vind het al helemaal niet erg." Zijn kompaan pakte het echter nóg een stuk serieuzer aan.

Eén moment met Nijhuis blijft de voormalig topvoetballer altijd bij. "Op een gegeven moment kijk ik uit mijn ooghoek. Ligt Bas languit op een bank. Zes vrouwen om hem heen. Zou Bas denken dat dat lekker gaat?', vraagt Kieft zich lachend af. Van Egmond heeft wel een theorie over de actie van Nijhuis. "Scheidsrechters hebben dat natuurlijk niet veel hè. Ze hebben geen strooikaarten voor handtekeningenjagers bij zich."

Niet meer op Curaçao

Met zulke anekdotes wordt de laatste aflevering vanaf Curaçao gevuld. De mannen van de podcast keren spoedig weer terug naar Nederland om daar hun podcast weer wekelijks op te nemen. Ook voor de kopstukken van Vandaag Inside zit het avontuur op het eiland er weer op. Zij hadden afgelopen vrijdag de laatste aflevering. Wel is er nog een ander SBS-programma dat het stokje nog even overneemt. De Oranjezomer wordt tot en met woensdag 10 juni gepresenteerd door Hélène Hendriks. De eerste aflevering van afgelopen zondag was Thomas van Groningen te zien.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover