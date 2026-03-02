Heracles Almelo zit in een lastige fase, want het degradatiespook loert nadrukkelijk. De Almeloërs hebben een groot wonder nodig om zich te handhaven en lijkt daarom afscheid te nemen van Ernest Faber als trainer. Zijn beoogde opvolger was de pas 29-jarige Vincent Heilmann, momenteel trainer van PSV Onder 19. Tot onbegrip van Overtoom. "In deze situatie heb je ervaring nodig…", zegt hij tegen Sportnieuws.nl.

De situatie van Heracles doet Overtoom pijn aan zijn ogen. "Het is heel zonde, omdat dit echt voorkomen had kunnen worden. Onder Hendrie Krüzen heb je gezien dat ze voldoende kwaliteit hebben, maar sinds de aanstelling van Faber zit er gewoon te weinig voetbal in. Ze gokken op hun fysieke kracht, waardoor er niet meer gevoetbald wordt. In de tijden waarin Heracles succes had, werd er altijd gevoetbald. Daaraan moet Heracles zich vast houden", zegt de oud-middenvelder van Heracles.

Verklaring voor het matige spel

Volgens Overtoom speelt ook de samenstelling van het elftal een rol. Tegen PSV stonden er slechts vier Nederlanders in de basis. "In de periode dat Heracles de vorige keer degradeerde, was het team óók heel onherkenbaar. Dat heb je daarvoor ook gezien bij ADO Den Haag. In de basis moet een elftal gewoon bestaan uit jongens met ervaring in de Eredivisie en daaromheen kun je buitenlandse spelers halen die kwaliteiten kunnen toevoegen die de Nederlanders niet hebben."

Stijgende verbazing over Vincent Heilmann

De situatie is zorgwekkend: Heracles staat al negen punten achter op plek vijftien en ook de nummer zestien heeft een voorsprong van vijf punten. "Er is weinig om aan vast te houden…”, vervolgt Overtoom, die met stijgende verbazing kijkt naar de wens van Heracles om de onervaren Vincent Heilmann aan te stellen als hoofdcoach.

"Ik ben echt wel geschrokken van het nieuws dat Heilmann de opvolger van Faber moest worden. Dat vind ik écht heel bizar", aldus de voormalig speler van onder meer AZ en Heracles. "Ik kan niet over zijn kwaliteiten oordelen, maar hij heeft niet de juiste papieren én is trainer van PSV onder 19. Natuurlijk kan het ook goed uitpakken, maar in deze situatie heb je ervaring nodig…", besluit Overtoom. De jongeling had dispensatie nodig van de KNVB, maar volgens De Telegraaf gaat dat niet door.

Heilmann zag zijn actieve loopbaan vroegtijdig eindigen door een zware blessure en is sindsdien al geruime tijd bezig met het opbouwen van een trainerscarrière binnen de PSV-academie. Mark van Bommel haalde hem later als assistent naar VfL Wolfsburg, waar Heilmann zelfs één wedstrijd de hoofdcoach was. Op dit moment staat hij aan het roer bij PSV Onder 19, terwijl hij ook regelmatig meeloopt bij Jong PSV en de hoofdmacht.