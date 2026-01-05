Oud-profvoetballer Willie Overtoom, tegenwoordig actief in vastgoed en educatieve projecten, ziet met lede ogen aan hoe de blik op voetbal de afgelopen jaren is verschoven. Waar het vroeger ging om gevoel, techniek en spelplezier, draait het volgens hem nu bijna volledig om cijfers, rendement en meningen van mensen zonder voetbalachtergrond. Tegen Sportnieuws.nl vertelt hij uitgebreid hoe hij die ontwikkeling ervaart.

Overtoom maakte furore bij onder meer Heracles en AZ, maar richt zich tegenwoordig vooral op zijn leven buiten het voetbal. "Mijn focus ligt vooral op mijn vrouw en vier kinderen", zegt de oud-middenvelder, die onder meer een zoon heeft in de jeugdopleiding van Ajax. "Dankzij hem volg ik het voetbal weer volledig, maar dat was helemaal weg toen ik stopte met voetbal. Daarnaast zit ik in het vastgoed en ben ik aandeelhouder van een bedrijf dat zich richt op educatieve zaken."

'Kroegpraat' van Hugo Borst

De Nederlandse-Kameroener deelt op X geregeld zijn kijk op het voetbal en daar liet hij ook zijn frustratie blijken over de snelle meningen van mensen die volgens hem niet begrijpen wat er werkelijk op het veld gebeurt. Hij legt het graag iets beter uit. "Zoals Hugo Borst over Frenkie de Jong sprak, dat is gewoon kroegpraat."

"Als je zelf op een bepaald niveau hebt gevoetbald, dan kan je herkennen wat voor type speler iemand is en wat hij een ploeg in positieve zin kan brengen. Tegenwoordig roepen mensen zomaar wat, dat vind ik zó jammer", vervolgt Overtoom hoorbaar geïrriteerd. "Heel veel mensen hebben geen voetbalachtergrond. Dat hoeft niet per se het hoogste niveau te zijn. Maar als je een beetje op niveau hebt gevoetbald, dan kan je dingen wel op een andere manier onderbouwen."

Oppervlakkige meningen

Volgens Overtoom is die oppervlakkigheid extra zichtbaar bij de voetballende jeugd. "Mensen zien teams verliezen en doen dan op basis daarvan uitspraken. Dat vind ik gevaarlijk", geeft hij aan. "Als je eenmaal een journalist bent of je komt op tv, dan heb je wel een bepaalde invloed op heel veel mensen. Dan denk ik: voordat je dingen zegt, moet je iets meer betrokken zijn. Ik kom bij heel veel profclubs en zie veel verschil in hoe ze opleiden. Dus ja, dan kan je daar wél wat over zeggen."

De verandering in hoe het spel beoordeeld wordt, stoort hem misschien nog wel het meest. "Voetballers moeten tegenwoordig altijd rendement hebben: goals en assists", zegt Overtoom, die ook meteen een voorbeeld aanhaalt. "Laten we Andrés Iniesta en Jude Bellingham noemen. Mensen kijken op Transfermarkt en zien dat Bellingham wellicht meer heeft gescoord en dus is hij de betere speler. We leven in een tijd waarin alles over data gaat. En dat vind ik jammer."

Volgens Overtoom raakt daardoor de essentie verloren. "Ik vind spelplezier en de basistechniek heel belangrijk. De allerbelangrijkste techniek slaan ze vaak over op jonge leeftijd: een bal goed aan kunnen nemen met twee benen, goed kunnen passen op de juiste snelheid en aanspelen op het juiste been. Dat is de basis. Dat wordt vandaag de dag volledig onderschat. Dat is héél anders dan toen ik begon met voetballen."

Meer uitdaging voor kinderen

Overtoom vindt dat jeugdspelers meer mogen worden uitgedaagd. "Toen ik jong was, ging het erom wat je met de bal kon doen. Waarom speel je iemand op de goede kant in? Waarom maak je een één-tweetje? Waarom loop je vrij? Dat kan je op jonge leeftijd al meegeven. Doordat we te pedagogisch zijn gaan denken, onderschatten we kinderen. We maken het net effe te makkelijk. We mogen ze best meer uitdagen."

Thuis past hij dezelfde filosofie toe. “Ik heb nog nooit tegen mijn zoon gezegd: je hebt slecht gespeeld. Ik vraag altijd: hoe heb je gespeeld? Dan vraag ik wat goed ging en wat minder goed ging", gaat Overtoom verder. "Dan komt hij met een aantal opties en dan gaan we ons samen daarop focussen. Ik wil dat hij situaties gaat herkennen en dat hij het daarna in wedstrijden gaat proberen. Dat is belangrijk."

Géén trainer worden

De oud-voetballer heeft een mooie kijk op het voetbal, maar toch heeft hij geen ambities om trainer te worden. "Ik merk dat ik héél erg blij word van de ontwikkeling van jeugd: hoe kan je het maximale uit je jeugdspelers halen en hoe kan je ze het best begeleiden? Ik hoef daarvoor niet op het veld te staan, die ambitie heb ik voorlopig in ieder geval niet", besluit Overtoom.