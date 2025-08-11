Nederland is een wereldkampioen rijker. De e-sporter Manuel Bachoore is voor de tweede keer wereldkampioen geworden met de voetbalgame EA FC (voorheen FIFA). Hij wint daarmee een gigantisch bedrag aan prijzengeld.

De 20-jarige gamer behoort tot de top van de wereld. Hij won zondagavond in de hoofdstad van Saoedi-Arabië, Riyad, met 5-3 van de Fransman Brice Masson. In 2023 werd de Nederlander ook al wereldkampioen in het populaire voetbalspel.

Gigantisch bedrag

Een spelletje spelen, hoeveel kan dat nou opleveren? Bachoore pakt met zijn overwinning een jaloersmakend bedrag van 250.000 dollar, zo'n 215.000 euro. Hij is plots twee ton rijker. De Nederlander schrijft zichzelf in de geschiedenisboeken, want het lukte geen enkele andere gamer om twee keer wereldkampioen te worden in EA FC (of FIFA).

'Droom is werkelijkheid'

"Mijn droom is werkelijkheid geworden. Twee keer wereldkampioen. Ik kon het me niet voorstellen, maar het is gebeurd. Het toernooi ging moeizaam, ik was wat ziek. Maar ik heb mentale veerkracht moeten tonen om het te overwinnen. Het ging niet vanzelf, maar ik ben blij dat ik dit heb kunnen laten zien. Het is onwerkelijk", vertelde hij aan de NOS.

De Nederlander neemt de prijs in handen:

Ruud Gullit

Het succes is in enige mate ook te danken aan Ruud Gullit. Bachoore is namelijk onderdeel van Team Gullit, de organisatie die al jarenlang e-sporters in Nederland én wereldwijd ondersteunt.

Nederlanders