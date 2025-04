Goudeerlijke Michael van Gerwen bekent 'misdaad': 'Dat is niet helemaal zoals het hoorde'

Aan Michael van Gerwen is geen groot FIFA-speler verloren gegaan. In zijn vrije tijd gamet de beste Nederlandse darter graag, alleen EA FC (zoals FIFA nu heet) staat niet tussen het lijstje met favoriete spellen.

Ondanks het drukke schema vindt Van Gerwen nog wel tijd voor zijn gezin en ontspanning. Een potje Call of Duty: Warzone werkt in zijn ogen ontspannend. "Gewoon relaxt, je bent een beetje aan het ouwehoeren via de headset met die andere jongens." Dat zijn vrienden, of (oud-)collega’s. Van Gerwen gamet regelmatig met Luke Humphries, ook speelde hij met Adrian Lewis en Aron Monk. "Maar die spelen niet meer zo veel."

"Natuurlijk wil je ook winnen", gaat Van Gerwen verder in het interview met Viaplay, "maar ik wil met alles winnen." Een controller vliegt niet gauw door de lucht in huize Van Gerwen, alleen soms floept er wel eens een scheldwoord uit. "Dat kan hier en daar geen kwaad", lacht hij.

Van Gerwen bekent schuld

EA FC, zoals het voor velen bekende voetbalspelletje FIFA nu heet, is niet aan Van Gerwen besteed. "Daar ben ik zó slecht in, daar ben ik echt heel slecht in. Vroeger kon je die punten kopen. Dat was niet helemaal hoe het hoorde, maar ik kocht die", aldus Mighty Mike. Van die punten kon Van Gerwen betere spelers halen bij Ultimate Team, iets wat uit den boze is. "Ik had het beste team van iedereen, maar ik kon niet eens van een brons team (de slechtste spelers) winnen. Ik was zo slecht."

Dus was het verleidelijk voor Van Gerwen om de portemonnee te trekken. "En dat houd ik wel even vol", zegt hij met een knipoog, doelend op zijn gewonnen prijzengeld. Hij had spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic in zijn team. "Maar als je er echt niks van kan, moet je ook eerlijk (naar jezelf) zijn", erkent hij.

Rampavond in Rotterdam

Van Gerwen speelde donderdagavond in 'zijn' Rotterdam Ahoy. Het werd een enorme teleurstelling voor de Nederlandse thuisspeler. Van Gerwen verloor in de kwartfinales van nummer laatst Stephen Bunting. Daardoor gaat de stroeve periode van MVG nog even door.