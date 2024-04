Populaire map Rebirth Island keert 3 april terug bij Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone werd een kleine vier jaar geleden gedropt, net op het moment dat de coronapandemie uitbrak. Doordat veel mensen thuis zaten, werd het battle royalespel ontzettend populair. Dat kwam mede door de map Rebirth Island. Het eiland, een kopie van Alcatraz, verdween eind 2022 van Warzone, maar maakt op woensdag 3 april een comeback.

Call of Duty verloor veel gamers toen het Rebirth Island uit het spel haalde. De afgelopen maanden gonsde het al van de geruchten over een eventuele terugkeer en vorige week was er de bevestiging. 3 april werd omgedoopt tot #RebirthDay. Om de fans een beetje lekker te krijgen voor de comeback werden er boven Alcatraz, het eiland in de baai van San Francisco, de nodige drones los gelaten.

Hoe laat keert Rebirth Island terug?

Rebirth Island is onderdeel van het derde seizoen van Warzone, die op woensdag 3 april om 18:00 uur live gaat in Nederland. De map heeft enkele opknapbeurten gehad, al is het grootste deel wel hetzelfde (zie trailer hieronder). Warzone heeft nog meer maps, bestaande uit Urzikstan, Ashika Island, Fortune's Keep en Vondel. Die laatste map is gebaseerd op Amsterdam.

Met de terugkeer van Rebirth Island zijn er nu twee 'oude' maps terug. Eerder maakte Fortune's Keep al zijn retour in de populaire videogame. Er gaan ook geruchten dat Verdansk, de map waar Warzone in 2020 mee begon, dit jaar nog toegevoegd wordt.