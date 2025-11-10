Max Verstappen zette zondag een uitstekende prestatie neer met zijn derde plektijdens de GP van Brazilië. Dit was extra knap, omdat hij vanuit de pitstraat startte door een dramatische kwalificatie. Zijn vader Jos Verstappen was daar woest over en oud-coureur Jan Lammers vindt dat volledig begrijpelijk.

Verstappen reed tijdens de kwalificatie naar een teleurstellende zestiende plek. De Nederlander was zo ontevreden over zijn auto, dat Red Bull Racing besloot een motorwissel uit te voeren. Dit kwam Verstappen op een straf te staan, maar dat werd voor lief genomen. De titelverdediger startte vanuit de pitstraat en leverde alsnog een uitstekende race af in Brazilië. Razend knap knalde Verstappen iedereen voorbij en eindigde hij uiteindelijk als derde. Lando Norris wonin Sao Paulo.

Na de teleurstellende kwalificatie van zijn zoon, werd Jos Verstappen in beeld genomen. De oud-coureur maakte een veelzeggende beweging met zijn mond en liep vervolgens weg uit beeld. Online werden er nogal wat grappen gemaakt over de reactie van Jos Verstappen. Oud-coureur Jan Lammers kan echter wel begrijpen dat de vader van de titelverdediger zijn emoties wilde tonen na de teleurstellende kwalificatie.

"Zeer terecht. Hij laat niet graag dingen aan het toeval over en Jos heeft er ook gewoon heel veel verstand van", zo vertelt Lammers tegenover Sportnieuws.nl na de race in Brazilië. "Hij zit er natuurlijk middenin samen met Max en zij delen natuurlijk ook heel veel. Wellicht waren ze een kant opgegaan waar Jos het niet mee eens was. Het is lastig om de totale context van de dingen te zien, hoe dicht je er ook bij zit."

Lammers baalt wel dat Verstappen zondag geen betere startpositie had. "Je ziet dat ze door zaterdag eigenlijk wel een race hebben weggegeven. Norris heeft natuurlijk een goede race gegeven, maar die race van vandaag heeft hij zaterdag al gewonnen. Als Max daar op tweede of derde rij had gestaan met de set-up die hij vandaag had... Misschien werd door die kwalificatie juist héél duidelijk waar ze het moesten zoeken vandaag. Maar nogmaals, het zijn een hoop hypothetische opties die je in kan schatten. Maar één ding is duidelijk, er gaat nog genoeg gebeuren. Wat Red Bull laat zien is waanzinnig."