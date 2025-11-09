Van P19 naar P3. Max Verstappen zorgde voor een ongelooflijke sensatie bij de Grand Prix van Brazilië. Ook voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers wist zondag niet wat hij zag. "Zijn concurrenten zijn z'n grootste fans", zei de racelegende in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Het was natuurlijk echt waanzinnig", zijn de eerste woorden van Lammers over de race. De 69-jarige oud-coureur sprak met Sportnieuws.nl over de uitzonderlijke prestatie van Verstappen. Hij vergelijkt de situatie met vorig jaar, toen de viervoudig wereldkampioen in de regen van P16 naar P1 reed. "Je denkt dat je in deze (droge, red.) omstandigheden van alles nodig hebt, van safety cars tot stortregen."

"Maar nu heeft hij ook nog een lekke band", benadrukt Lammers de pech van Verstappen. "Ongelooflijk." De Nederlander moest door de vroege lekke band snel naar binnen voor mediums, die het veel beter deden dan de harde band. Dat zorgde ervoor dat de Red Bull-rijder snel door het veld kon snijden.

'Juist zij weten hoe moeilijk dit is'

Maar dat hij nog op het podium zou eindigen, had niemand durven dromen. "Het verbaast iedereen", weet Lammers. "Ik denk dat zijn grootste concurrenten ook zijn grootste fans zijn. Want juist de mensen waar hij tegen rijdt, weten als geen ander hoe moeilijk het is."

"De Engelse commentatoren kwamen ook superlatieven te kort om hun waardering uit te spreken." Normaal gesproken zijn de Britse media niet zo'n fan van Verstappen, omdat hij eerst Lewis Hamilton en nu Lando Norris in de weg zit in de strijd om het kampioenschap.

'Hoe kunnen ze het zó kwijt zijn?'

Dat Verstappen zaterdag niet verder kwam dan P16 in de kwalificatie, maakt de situatie nog opvallender. Hoe kan het dat hij zondag zóveel sneller was? "Dat is technisch heel verwarrend", vindt ook Lammers. "Dat je denkt: hoe kunnen ze het zó kwijt zijn? Ze waren als team gewoon bijna de allerlaatste. Juist omdat die race zo indrukwekkend was, legt Verstappen wél het accent op wat er in de kwalificatie aan de hand was. Als ik dat had geweten, had ik in de verkeerde business gezeten..."

De F1-coureurs mogen van één week rust genieten. Vervolgens reizen zij af naar de Verenigde Staten voor de Grand Prix van Las Vegas. George Russell won daar vorig jaar, Verstappen won de eerste editie in 2023.