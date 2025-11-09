Max Verstappen wil nog altijd niks weten van een titelstrijd in de Formule 1. Met nog drie races te gaan is Lando Norris uitgelopen naar een voorsprong van 49 punten. "Dat is heel veel", zei Verstappen na afloop van de GP van Brazilië. "Maar het is niet zo dat we hier het kampioenschap hebben verspeeld. Gedurende het seizoen hebben we gewoon veel te veel verspeeld."

Verstappen was ontzettend trots op zijn inhaalrace in Brazilië, waarin hij van P19 naar P3 ging. Al ging het ook voor hem niet van een leien dakje. Na een uitstekende start moest hij de pits weer in om van banden te wisselen, want zijn harde compound was lek gereden. "Ik moest een paar plekken terug, dat was niet ideaal. Maar de snelheid zat er goed in, de motor was ook een stuk rustiger. Dat helpt allemaal. Alles was gewoon iets beter. Natuurlijk zijn er altijd punten die we kunnen verbeteren, maar het voelt stabieler", zei hij tegen Viaplay.

'Ik denk nog steeds dat wij een probleem hebben'

Het werpt de vraag op: wat had Verstappen kunnen doen als hij de auto van de race had gehad tijdens de dramatisch verlopen kwalificatie een dag eerder? "Ik denk nog steeds dat wij een probleem hebben met één ronde op dit circuit. Maar als je tien of elf seconden van de leiding eindigt, met alles wat ik heb meegemaakt, dan is het een hele goede race geweest. De lage temperatuur heeft ons echt geholpen vandaag, vooral met de bandenslijtage. Die was veel minder daardoor."

'Als het klikt, kan ik het'

Hij beleefde zijn eigen inhaalrace met veel vertrouwen en hij bedankte het team voor de goede strategie. "Het gaat er niet om of ik mezelf nog verbaas met dit soort races, want ik weet dat als het klikt, dat ik het kan. Ik weet ook niet wat dit circuit in mij naar boven brengt. Je moet hier altijd heel precies en netjes rijden. De fans zijn de laatste twee jaar ook een stuk beter geworden richting mij." Over de titelstrijd is hij duidelijk: "49 punten is heel veel. We zijn gedurende het seizoen niet goed genoeg geweest, daar verlies je het kampioenschap op. We moeten realistisch zijn: McLaren is veel all-rounder."

'Totaal niet verwacht'

Verstappen had niet gedacht dat hij op het podium zou eindigen. De wereldkampioen eindigde als derde achter winnaar Lando Norris uit Groot-Brittannië en Kimi Antonelli uit Italië. "Om op het podium te eindigen vanuit de pitstraat, dat had ik echt totaal niet verwacht", zei hij in het interview na afloop. "Ik denk dat het de hele race volle bak was. We moesten veel auto's inhalen vanuit de pitstraat en hadden een goede snelheid. Ik had ook nog een lekke band en moest terug naar de pits. Het is een ongelofelijk resultaat."

'Dat is echt ongelofelijk'

Verstappen zei ook dat hij trots op het team was. Hij kende zaterdag een mislukte kwalificatie met de zestiende plaats en het team paste daarna zijn auto aan, waardoor hij vanuit de pitstraat moest starten. "We geven nooit op. We zijn maar 10 seconden van de winnaar geëindigd. Dat is echt ongelofelijk."