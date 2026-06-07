De Grand Prix van Monaco is dramatisch verlopen voor Max Verstappen. De Nederlander vertrok vanaf de tweede startplek, maar kwam nauwelijks van zijn positie weg. Na één ronde stuurde hij zijn Red Bull direct de pits in. Hij merkte vóór de start al dat er iets niet goed zat.

"Het voelde bij de formatieronde al een beetje vreemd", opperde Verstappen tegenover de aanwezige media terwijl de race nog bezig was. "Bij de pre-start was het al helemaal mis."

'Wat moet ik doen?'

Toen de lichten uitgingen, kwam Verstappen bijna niet van zijn plek. Daardoor zakte hij terug naar de 22e plaats. "Wat moet ik doen?", vroeg hij over de boordradio. Het antwoord was duidelijk: terug naar de garage. Na één ronde was zijn race al voorbij. "Lekker dan, what the fuck, man", reageerde een gefrustreerde Verstappen, die later uitlegde dat hij niet het benodigde toerental bereikte.

"Het schoot helemaal op en neer, heel raar. Zodra ik de koppeling losliet, was het voorbij. De motor viel helemaal stil. En daarna, het geluid dat ik uit de motor hoorde komen toen ik na bocht één weer wat vermogen had, was erg slecht. Dus ik nam meteen gas terug en bracht hem thuis."

Verstappen was blij dat de coureurs achter hem goed opletten. Hij stond vooraan op de grid, maar kwam bij de start nauwelijks vooruit. "Ik had geen vermogen, dus ik stuurde naar links en hoopte dat iedereen naar rechts zou gaan. Gelukkig reageerde iedereen goed", zei hij.

Waardoor zijn Red Bull stilviel, wist Verstappen nog niet. "We moeten eerst begrijpen waar dit misging", zo legde de Nederlander uit. "Als ik aan de leiding van het kampioenschap zou staan, zou zoiets heel pijnlijk zijn. Nu is dat minder, maar natuurlijk alsnog erg vervelend en teleurstellend voor iedereen. We willen iedere race uitrijden. Dus hopelijk vinden we snel de oorzaak zodat we dit in de toekomst kunnen voorkomen."

Vooraf goede hoop

Vooraf leek Verstappen juist een goede kans te hebben op een mooi resultaat. Hij startte vanaf de tweede plek, achter Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Omdat inhalen in Monaco erg lastig is, lag een podiumplaats voor het grijpen.

Verstappen hoefde eigenlijk alleen zijn tweede plek vast te houden. Daar zou hij vooraf tevreden mee zijn geweest, zei hij na de kwalificatie. Maar door de problemen bij de start bleef hij uiteindelijk met lege handen achter.

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