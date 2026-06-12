Voor Max Verstappen is de terugkeer naar het circuit in Barcelona nog geen groot succes geworden. De Red Bull-coureur oogde nogal ontevreden tijdens de eerste vrije training en kwam tot de vierde tijd. Tijdens de tweede vrije training ging het zelfs nog minder goed.

Max Verstappen was een van de meest ervaren coureurs tijdens de eerste vrije training in Barcelona. Liefst zeven van zijn tegenstanders waren coureurs zonder vast zitje in de Formule 1. Zo reed de Japanner Ayumu Iwasa in plaats van Isack Hadjar in de tweede Red Bull. Voor Verstappen werd vooral het eerste deel van de vrije training vrij matig. Hij kwam pas beter voor de dag na een switch naar de zachte band.

Mopperen

Na het begin was Verstappen hardop aan het mopperen op zijn bolide. "Ik weet niet wat ik ervan moet maken”, aldus Verstappen in de openingsfase. "In de ene bocht heb ik overstuur en in de andere bocht heb ik onderstuur. Het is verschrikkelijk." De switch naar de zachte banden bleek uiteindelijk een goede zet van zijn team.

Verstappen finishte immers uiteindelijk in de vierde tijd. De viervoudig wereldkampioen was in de Red Bull met 0,684 seconde langzamer dan de Brit George Russell in de Mercedes, die met 1.16,363 de snelste was. Ook de Australiër Oscar Piastri in de McLaren en de Monegask Charles Leclerc in de Ferrari waren sneller dan Verstappen.

Ook de tweede vrije training ging niet al te best bij Verstappen. Hij was bijna een seconde langzamer dan regerend wereldkampioen Lando Norris, die in zijn McLaren de snelste ronde reed (1.15,426) op het hete asfalt. George Russell zette in zijn Mercedes de tweede tijd neer. De Brit, die de snelste was in de eerste vrije training, gaf slechts negen duizendsten toe. Oscar Piastri klokte de derde tijd; de Australiër van McLaren was 57 duizendsten minder snel dan zijn teamgenoot.

Er zijn dus nog veel zaken die beter moeten bij Red Bull voor komend weekend. Zaterdag staan de kwalificaties op het programma. Op zondag is de om 15.00 uur de echte race. Tien jaar geleden won Verstappen zijn eerste Grand Prix ooit in Barcelona.

Nieuwe motor

Verstappen begon de campagne in Barcelona met een deels gloednieuwe motor. Tijdens de Grote Prijs in Monaco van afgelopen week viel hij al bij de start uit vanwege mechanische malheur. Het was een hard gelag voor hem, aangezien hij bij zijn thuisrace juist een sterke kwalificatie had gereden. De nieuwe onderdelen van de motor werkten vrijdag dus nog niet echt volgens plan.

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