Formule 1-coureur Max Verstappen is in het huidige wereldkampioenschap niet zo dominant als voorheen. Toch laat de Nederlander zich gelden met zijn persoonlijkheid, vindt Helmut Marko. "Hij laat zien hoe belangrijk dat is."

Dr. Helmut Marko, die vorig jaar afsheid nam als teamadviseur van Red Bull Racing heeft in gesprek met F1 Insider lovend gesproken over Verstappen. Hij prijst de eerlijkheid en directheid van de viervoudig wereldkampioen.

Mede daarom is de 28-jarige een voorbeeld voor de jonge coureurs, vindt Marko. "Zo heeft zijn vader hem opgevoed", doelt hij op oud-coureur Jos Verstappen. "Max bekritiseerde bijvoorbeeld de nieuwe regels al in een heel vroeg stadium. De andere coureurs zijn het met hem eens. Ze zeggen het alleen niet openlijk."

'Het beste rolmodel'

"Hij is eigenlijk het beste rolmodel voor jongeren, omdat hij laat zien hoe belangrijk het is om altijd trouw te blijven aan zijn waarden." Zijn karakter maakt hem echter niet bij iedereen geliefd. "Max' eerlijkheid is een ​​doorn in het oog van de meeste mensen, inclusief de marketeers van de Formule 1 en de FIA."

"In de Formule 1 van tegenwoordig geven ze de voorkeur aan coureurs die perfect zijn in het gebruik van sociale media en veel praten zonder daadwerkelijk iets te zeggen", legt hij uit.

Kritiek op reglementen

De FIA lijkt wel te hebben geluisterd naar de kritiek van Verstappen. Hij heeft woensdag namelijk goed nieuws gekregen. Na wekenlange onderhandelingen tussen de teams en de autosportbond is besloten om voor de komende jaren wijzigingen door te voeren in de veelbesproken reglementen.

Verstappen en een aantal andere rijders klaagden hartgrondig over het feit dat hij continu moet opletten of de batterij voldoende is opgeladen. Coureurs uitten ook hun zorgen over de grote verschillen in snelheid die daardoor ontstaan.

F1-kampioenschap

De Red Bull-coureur beleefde zondag nog een dramatische Grand Prix van Monaco. De Nederlander had in Monaco met de tweede tijd de beste kwalificatie van het seizoen gereden, maar kreeg zijn Red Bull aanvankelijk niet van de startpositie weg. Hij viel daarom al in de eerste ronde uit. In het klassement stat Verstappen momenteel op plek zeven.

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