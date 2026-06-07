Wie Monaco zegt, zegt wereldsterren. En die waren er dan ook volop tijdens de GP van Monaco. De Formule 1-coureurs zagen de een na de andere beroemdheid in het steenrijke dwergstaatje. Check hier wie er allemaal te bewonderen waren.

Max Verstappen, Lewis Hamilton en Kimi Antonelli zijn natuurlijk al grote namen, maar in Monaco wemelde het werkelijk van de beroemdheden. Zo waren de bekende partners van Verstappen (Kelly Piquet) en Hamilton (Kim Kardashian) er bij. En dat was lang niet alles, want er waren veel bekenden uit bijvoorbeeld de muziek-, sport- en filmwereld.

Overigens waren er ook mensen voor wie de F1-coureurs de échte sterren waren. De Nederlandse zangeres Samantha Steenwijk was namelijk ook in Monaco en voor haar kwam er een droom uit. Ze liep Fernando Alonso tegen het lijf en ging met de F1-legende op de foto.

Drama voor Max Verstappen

Voor Verstappen werd overigens het een race om heel snel te vergeten. Hij kende een ijzersterke kwalificatie en begon keurig op plek twee aan de race. De GP werd echter heel snel een drama voor de Nederlander. Bij de start kwam Verstappen niet weg, waardoor hij door alles en iedereen werd ingehaald. Uiteindelijk kreeg hij de wagen aan de praat, maar ging hij binnen een ronde alweer naar binnen. De balende Verstappen zag zijn GP in de eerste ronde dus al eindigen.

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