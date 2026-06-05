In de slotfase van VT2 voor de Grand Prix van Monaco moest de vrije training worden stilgelegd. Cadillac-coureur Sergio Pérez had problemen met zijn wagen, die snel geblust moest worden.

In de slotfase van de tweede vrije training ontstond er wat paniek op het circuit. Pérez bracht zijn wagen tot stilstand vanwege een probleem met zijn voorrem. De vlammen sloegen onder het rechtervoorwiel uit.

Meteen werd de race stilgelegd en kwamen er mensen met brandblussers aangerend. Pérez sprong vervolgens uit zijn Cadillac om zichzelf in veiligheid te brengen. Toen het vuur was gedoofd en de auto van de baan was gehaald konden de andere coureurs de laatste minuten van de vrije training volmaken.

Pérez was lang de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, maar in 2025 werd hij vervangen. Hij keerde dit jaar terug in de Formule 1 bij Cadillac. In VT1 crashte de huidige teamgenoot van de viervoudig wereldkampioen al. Isack Hadjar vloog uit de bocht in de beruchte 'zwembadchicane'. Naar verluidt zou de jonge Fransman te hard hebben geprobeerd om zijn snelste rondetijd aan te scherpen, terwijl zijn harde banden al waren versleten.

Max Verstappen

Verstappen reed de de derde tijd (1:13.194) in zijn woonplaats, achter Lewis Hamilton (1:13.026) en Charles Leclerc (1:13.137) in hun Ferrari's. De Nederlander reed in zijn Red Bull ook de derde tijd tijdens VT1. Hij temperde voor het komende raceweekend de verwachtingen en benadrukte dat hij de kwalificatie als het hoogtepunt van het weekend ziet. Daar moet het gebeuren.

De GP van Monaco is de zesde van het seizoen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull won de race in zijn woonplaats zowel in 2021 als in 2023. Bij de Grote Prijs van Canada behaalde de Limburger twee weken geleden zijn eerste podiumplaats dit seizoen. In de WK-stand staat Verstappen met 43 punten op plek 7. Kimi Antonelli (Mercedes) is met 131 punten lijstaanvoerder.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover