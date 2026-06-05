De Formule 1 is inmiddels neergestreken in Monaco waar de komende dagen wordt gereden op het iconische stratencircuit van Monte Carlo. Voor Isack Hadjar, de teamgenoot van Max Verstappen, begon het weekend dramatisch. De Red Bull-coureur kwam in de vrije training tot een harde crash.

Na twee weken rust is het dit weekend eindelijk weer tijd voor een Grand Prix in de Formule 1. En dat is dit weekend niks minder dan de iconische race in Monaco. Het stratencircuit staat er om bekend zeer lastig te zijn voor inhaalacties, door de vele nauwe bochten. Daar kwam Isack Hadjar tijdens de eerste vrije training op een pijnlijke manier achter.

Harde crash

De 21-jarige Franse coureur met Algerijnse roots maakte een harde crash met zijn Red Bull-bolide. Hadjar klapte uit de bocht in de beruchte 'zwembadchicane' waar enkele jaren geleden ook teamgenoot Max Verstappen al tot een crash kwam. Naar verluidt zou de jonge Fransman te hard hebben geprobeerd om zijn snelste rondetijd aan te scherpen, terwijl zijn harde banden al waren versleten.

Gelukkig lijkt het met Hadjar naar omstandigheden goed te gaan. Dat meldde hij zelf aan zijn team, al had hij ook een boel vraagtekens. "Ik begrijp gewoon niet waarom de auto zo uitbrak. Het spijt me enorm", aldus een schuldbewuste coureur. Door overstuur van zijn auto raakte hij eerst met de voorkant de muur en vervolgens met de achterkant van zijn wagen.

Vrije training

Hadjar was overigens bezig aan een matige vrije training. Dat zal ongetwijfeld de reden zijn dat de jongeling iets té erg aan het pushen was. Op het moment van de crash had hij de achtste en traagste tijd gereden van de vier topteams, Red Bull, Ferrari, Mercedes en McLaren. Hij had al ruim anderhalve seconde achterstand op WK-leider Kimi Antonelli, terwijl Verstappen enkele tienden sneller was dan zijn ploegmaat.

Later op vrijdag staat er nog een vrije training op het programma in Monaco. Voor Verstappen is het een thuiswedstrijd, daar hij in het Prinsdom woont. Op zaterdag wordt de kwalificatie verreden, terwijl zondag de echte Grand Prix op het menu staat.

"I'm sorry!" 😢



Here is the crash which brought Isack Hadjar's FP1 to a premature end! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/mkTiXR7kKT — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

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