Max Verstappen moet vrezen voor een straf na de GP van Miami. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing kende door een chaotische start een bijzondere race, maar daar komt voor hem nog een staartje aan. De FIA kondigde tijdens de race een onderzoek aan naar een mogelijk foutieve actie van de Nederlander.

Verstappen zou bij het verlaten van de pitstraat de witte lijn hebben overschreden en naar dat incident doet de FIA onderzoek. Vaak doet de internationale race-unie al tijdens de race uitspraak over verkeerde acties, maar in het geval van Verstappen niet. De Nederlander van Red Bull Racing moet wachten tot na de race, waarin hij zelf knokt voor zijn beste eindklassering dit seizoen.

Banden kapot door fouten

Verstappen was na de start de allereerste coureur die de pitstraat inreed voor een bandenwissel. Dat was nodig ook, want de als tweede gestarte topcoureur maakte in de openingsronde een zeldzame fout. Hij verremde zich en hielp daarmee zijn banden aan gort. Zeker toen een bocht later zijn auto ineens verkeerd om op de baan stond. Verstappen spinde en verpestte zijn toch al aangevroten banden nog meer.

Door een crash van teamgenoot Isack Hadjar een aantal ronden later kwam er een safety car op de baan en kon Verstappen zonder veel tijdverlies naar binnen om zijn kapotte banden te wisselen en er verse harde onder te laten zetten. Maar bij het weer verlaten van de pitstraat zou hij dus mogelijk een foutje hebben gemaakt. Als hij óp de lijn is gebleven, komt hij ermee weg. Maar als hij daadwerkelijk de lijn gepasseerd is, dan kan dat een straf opleveren van mogelijk enkele seconden.

Na de race uitspraak

Als de FIA hem schuldig bevindt, dan komt er met een tijdstraf een aantal seconden bovenop zijn eindtijd in Miami. Als een coureur achter hem dan binnen schootsafstand staat, kan de Nederlander nog één of meerdere posities verliezen. Maar dat weet hij pas na de race.