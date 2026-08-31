Het is nog altijd de vraag wie er tijdens de GP van Italië op circuit Monza naast Max Verstappen in de andere auto van Red Bull Racing plaatsneemt. Isack Hadjar, de vaste teamgenoot van de Nederlandse viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is nog altijd omgeven door vraagtekens na zijn afwezigheid in Zandvoort.

Hadjar moest de allerlaatste GP van Nederland anderhalve week geleden missen met een polsblessure, die hij had opgelopen tijdens een bokstraining. De Nieuw-Zeelander Liam Lawson nam toen het plekje van de Fransman over en reed een verdienstelijke race in de punten voor Red Bull. Reservecoureur Yuki Tsunoda nam toen het stoeltje van Lawson bij Racing Bulls in. Die constructie ligt voor komend weekend weer op de plank.

Woensdag deadline

Volgens GPblog neemt Red Bull Racing woensdag een beslissing over de invulling van de rijders voor de GP van Italië van komend weekend op het iconische circuit van Monza. Zo wordt Hadjar de maximale tijd gegeven om 100 procent fit te zijn en weten Lawson en Tsunoda ook tijdig waar ze aan toe zijn. De stoelendans wordt alleen in gang gezet als Hadjar niet kan racen. Zelf zei hij tijdens de Grand Prix op circuit Zandvoort al dat zijn blessure 'snel heelt' en dat hij sowieso niet lang uit de roulatie is. Afgelopen weekend was er geen Formule 1-weekend.

Onderhandelingen al begonnen

De bazen van Red Bull zijn uiterst tevreden over de prestaties van Hadjar in het huidige Formule 1-seizoen. De onderhandelingen over een nieuw contract zijn al gestart en de verwachting is dat de deal, die loopt tot eind 2027, binnen enkele dagen wordt aangekondigd.

Max Verstappen

Volgens het gerenommeerde magazine auto motor und sport hanteert Laurent Mekies een nieuwe werkwijze bij Red Bull. Max Verstappen krijgt niet langer alle aandacht; er wordt gezocht naar een betere balans en meer ondersteuning voor de tweede coureur. Dit heeft een spectaculair positief effect op de prestaties van Hadjar. Verstappen verlengde vlak voor de GP van Nederland, waarin hij uiteindelijk al in de eerste ronde van de race uitviel, zijn contract bij Red Bull Racing tot en met 2030.