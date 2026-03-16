Kimi Antonelli won zondag op 19-jarige leeftijd zijn eerste Formule 1-race, maar werd tijdens de huldiging verward met naamgenoot Kimi Räikkönen. Na de GP van China, waar de jonge Italiaan als eerste over de finish kwam, legt de Mercedes-coureur uit waarom hij zijn naam juist niet dankt aan de voormalig wereldkampioen en Ferrari-icoon.

Toen de Fin Räikkönen in 2007 voor het eerst wereldkampioen in de Formule 1 werd, was Antonelli al geboren. Voor zijn wereldtitel maakte de inmiddels46-jarige racelegende al wel indruk, maar was hij nog niet uitgegroeid tot wereldster. Het is dan ook niet gek dat Antonelli, officiële naam Andrea Kimi Antonelli, niet vernoemd is naar de Fin. Maar hoe komt hij dan wel aan het iconische Kimi? Hij geeft zelf tekst en uitleg.

Erm… that doesn’t sound right? 😂 pic.twitter.com/9NsvSRTyse — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 15, 2026

Gekozen door een vriend

"De naam Kimi paste gewoon goed bij mijn voor- en achternaam. Mijn ouders gaven me ook niet de naam. Dat deed een vriend van de familie”, verklapt Antonelli na zijn zege in Shanghai aan onder meer het Algemeen Dagblad. De 19-jarige in Bologna geboren Antonelli dankt zijn racecarrière aan zijn vader, die hem al op zevenjarige leeftijd in een kart zette en naar de top van de wereld stuwde. Vader Marco zat in Shanghai op de tribune en was live getuige van de eerste racezege van zijn zoon.

Tranen bij Antonelli

Tijdens het interview hield Antonelli junior het na afloop niet droog toen hij besefte dat zijn vader erbij was. "Geweldig om mijn vader hier te hebben. Vanaf het karten is hij onderdeel geweest van deze hele reis. Om dan dit moment met hem te delen", zei hij terwijl hij een traantje wegpinkte. Hij nam met veel horten en stoten het stoeltje bij Mercedes over van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, maar is inmiddels helemaal op zijn plek en zijn eigen geschiedenis aan het schrijven.

'Kleine broertje van Max Verstappen'

Hij wordt in de paddock gekscherend soms 'het kleine broertje van Max Verstappen genoemd'. De Nederlandse topcoureur, viervoudig wereldkampioen, kan het goed vinden met Antonelli. "Ik ben heel blij voor hem en ik denk dat er ook wat druk van zijn schouders valt. We kunnen goed met elkaar overweg. Hij kan altijd dingen vragen en is ook heel enthousiast over het GT3-programma. Maar hij moet zich vooral concentreren op de Formule 1, want dit zal niet zijn laatste zege zijn."