Red Bull Racing heeft in een statement de uitspraken van Helmut Marko gerectificeerd. De adviseur van Red Bull zei na de GP in Qatar dat Kimi Antonelli expres Lando Norris had voorgelaten. Dit zorgde voor bedreigingen aan het adres van de Italiaan en Red Bull heeft dan ook spijt van de uitspraken.

Het moment rond Antonelli gebeurde in de slotronde van de GP in Qatar. De Italiaan lag lange tijd op plek vier, maar hij maakte een foutje waardoor de nummer vijf Lando Norris hem in kon halen. Die pakte daardoor twee belangrijke extra punten in de strijd om het wereldkampioenschap. Die actie werd Antonelli dan ook niet in dank afgenomen door fans en mensen rondom de winnaar van de GP in Qatar: Max Verstappen.

De 82-jarige Red Bull-adviseur Marko zag het moment met Antonelli ook en dacht er het zijne van. Over de boordradio zeiden zijn collega's al tegen Verstappen dat het erop leek dat de Italiaan met opzet aan de kant ging voor Norris. Later herhaalde Marko die woorden ook nog eens tegenover de Duitse pers. "Hij liet Lando tot twee keer toe voorbij. Het was zó duidelijk", zei de oud-coureur uit Oostenrijk.

Het zorgde ervoor dat de negentienjarige Antonelli een hoop beledigingen en doodsbedreigingen kreeg via social media. Hij had zelfs geen andere keuze dan zijn Instagram-account voorlopig op zwart te zetten. Ook Mercedes-baas Toto Wolff was woest over de uitspraken. Hij noemde de beschuldigingen vanuit kamp Red Bull 'hersenloos'.

'Uitspraken zijn duidelijk niet correct'

Red Bull Racing heeft maandag een statement naar buiten gebracht waarin de uitspraken over Antonelli worden gerectificeerd. 'Uitspraken die tijdens of na de GP in Qatar zijn gemaakt, die gesuggereerd hebben dat Mercedes-coureur Antonelli zich bewust heeft laten inhalen door Lando Norris, zijn duidelijk niet correct. Herhalingen laten zien dat er een moment is dat Antonelli de macht over het stuur verliest. Dat zorgde ervoor dat Norris hem kon inhalen.'

Ook beseft Red Bull Racing dat de uitspraken van Marko en sommige collega's ervoor gezorgd kunnen hebben dat Antonelli nog meer online haat kreeg. 'Wij hebben er enorm veel spijt van dat dit heeft geleid tot de online haat die Kimi heeft ontvangen', geeft Red Bull ten slotte nog aan.