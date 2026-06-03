Eén van de rivalen van Max Verstappen in de Formule 1 heeft groot nieuws bekend mogen maken. Charles Leclerc heeft zijn contract bij Ferrari verlengd en blijft dus ook de komende seizoenen voor het Italiaanse team rijden.

De 28-jarige Monegask debuteerde in 2018 in de hoogste raceklasse en heeft sinds 2019 een vast stoeltje bij Ferrari, waar hij nu zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton als teamgenoot heeft. Leclerc won in zijn jaren bij het Italiaanse team acht races, stond 27 keer op pole position en eindigde 52 keer op het podium.

De tweede plek uit 2022 is zijn beste resultaat in het wereldkampioenschap. In dat jaar reed Max Verstappen naar zijn tweede wereldtitel. Voor de Ferrari-coureur zal dat jaar toch als een gemiste kans voelen, want Leclerc stond op bepaald moment 46 punten voor op de Nederlander. De Monegask eindigde vorig seizoen als vijfde en staat nu derde, al wel op 56 punten van leider Kimi Antonelli van Mercedes.

'Het is een droom'

"Samen hebben we ongelooflijke momenten beleefd en ook wat moeilijkere, maar ik geloof meer dan ooit in dit team. Ik ben heel erg dankbaar dat we samen blijven strijden voor het doel om de wereldtitel terug naar Maranello te brengen", aldus Leclerc, verwijzend naar de thuisbasis van het team, op de website van Ferrari.

"Het is een droom om voor Ferrari te rijden, maar het is ook een verantwoordelijkheid die ik nooit als vansprekend beschouw. Ik zal absoluut alles blijven geven om dit team terug te brengen naar waar het thuishoort: aan de absolute top", aldus Leclerc. Het is dus niet duidelijk voor hoeveel jaar Leclerc getekend heeft.

GP Monaco

Het nieuws over de contractverlenging komt vlak voor de thuisrace van Leclerc. Komend weekend staat namelijk de Grand Prix van Monaco op het programma. Leclerc wist de race in 2024 te winnen en werd daarmee de eerste Monegask die voor eigen publiek wist te winnen in 93 jaar.

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