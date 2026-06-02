Komend weekend racet het Formule 1-circus op het iconische circuit van Monte Carlo. In Monaco hoopt Max Verstappen op een nieuwe podiumplek, na het succes in Canada. De week begon in elk geval goed voor de Nederlander. Hij kreeg een flinke opsteker in aanloop naar de Grand Prix.

Max Verstappen weet eindelijk weer wat het is om mee te strijden om de hoogste plekken in een Formule 1-race. Na een vrij rampzalig begin van het seizoen, kwam de Nederlandse Red Bull-coureur bij de Grand Prix van Canada eindelijk weer eens tot een podiumplek. Hij eindigde als derde achter winnaar Kimi Antonelli en eeuwige rivaal Lewis Hamilton. Ook richting komend weekend kreeg hij een flinke opsteker.

Opsteker

Dit weekeinde wordt er geracet in Monaco en Verstappen hoeft zich daar in elk geval niet echt in te houden. Een jaar geleden kreeg hij nog drie strafpunten na een incident met de Mercedes van George Russell tijdens de Grote Prijs van Spanje. De Nederlander weigerde na een safety car om zijn positie terug te geven aan Russell. Toen hij dat uiteindelijk toch deed kwam het tot een aanrijding. Daarvoor kreeg hij een tijdstraf én dus de strafpunten.

Aangezien dat akkefietje inmiddels een jaar geleden is, zijn de desbetreffende strafpunten ook officieel kwijtgescholden. Daardoor heeft Verstappen voor het eerst in lange tijd weer een schoon blazoen. En dat is best wel bijzonder voor de coureur uit Hasselt.

Schone lei

Sinds zijn debuut in de koningsklasse van de autosport, en door zijn altijd aanvallende rijstijl, had Verstappen jarenlang meerdere strafpunten achter zijn naam. Even kwam hij zelfs heel dicht bij twaalf strafpunten, wat hem een schorsing zou hebben opgeleverd. Dat hij nu weer op nul staat, betekent dat hij zich al een jaar lang afwezig houdt bij grote incidenten. Hij kan zich komend weekend dus weer volop mengen in de spannende duels.

Voor Verstappen is de iconische race op Monte Carlo overigens niet per se een van de wedstrijden waar hij het goed doet. In zijn carrière snelde hij twee keer naar de winst, in 2021 en 2023. Vorig jaar eindigde hij als vierde. Op de persconferentie meende hij wel na de race "een nieuwe rug nodig te hebben". Vooral door het vele gestuiter van zijn Red Bull-bolide.

