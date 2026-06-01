Formule 1-kampioen Lewis Hamilton en supermodel Kim Kardashian draaien al een tijdje om de hete brei heen: zijn ze wel of niet een koppel? Maandag kwam de Amerikaanse influencer met een post op haar socials waarmee ze de relatie 'Insta-official' maakt.

Kim Kardashian heeft maandag voor het eerst, na maanden van onlinespeculatie, beelden gedeeld van haar en haar vermeende nieuwe vriend, Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Op Instagram post de Amerikaanse realityster een reeks beelden waarop ook de Britse coureur te zien is.

Kardashian heeft 345 miljoen Instagram-volgers. Daarmee staat ze op plek 8 qua hoogste aantal volgers ter wereld. Cristiano Ronaldo staat tweede met 665 miljoen. Instagram zelf voert de lijst aan.

Instagram-official

De beelden waarop de twee zogenoemd "Instagram official" gaan, zoals de grote roddelsite TMZ het noemt, zijn onderdeel van een reeks momenten uit het recente leven van Kardashian. Op een van de foto's maakt Hamilton een selfie van hem en Kardashian terwijl ze samen aan het fietsen zijn. Op een kort filmpje daarna is te zien hoe de 45-jarige realityster gillend bijna tegen hem aanrijdt.

In februari gingen voor het eerst geruchten rond dat Kardashian en de 41-jarige autocoureur samen zouden daten. In de maanden die volgden zijn ze meerdere keren samen gespot. Tot dusver hadden ze zelf officieel nog niets gedeeld over hun vermeende romance.

Grand Prix van Canada

Eind mei vond de Grand Prix van Canada plaats en Hamilton maakte van die gelegenheid gebruik om ook het feest van de Amerikaanse beroemdheid Scott Disick te bezoeken. Aldaar was er tevens een ontmoeting tussen Hamilton en Kardashian plus hun bijbehorende entourages. Het werd namelijk niet echt een date, maar meer een soort kennismaking tussen de families van de twee.

Op foto's valt te zien dat Kardashian haar kinderen heeft meegenomen, die Hamilton inmiddels ook kennen. De Britse Ferrari-coureur koos voor een andere gast. Hij nam niemand minder mee dan zijn eigen moeder Carmen Larbalestier.

Al tien jaar

Tussen Hamilton en Kardashian is dus de laatste tijd iets opgebloeid, terwijl de twee elkaar al ruim tien jaar kennen. Dat gaat terug naar de tijd dat Hamilton nog een relatie had met zangeres Nicole Scherzinger en Kardashian samen was met Kanye West.

De realityster kreeg met hem vier kinderen, maar de twee scheidden in 2022. De Formule 1-coureur had in al die jaren een aantal dates, maar echt serieus werd het na zijn geklapte relatie met Scherzinger niet meer.

