Na de uitvalbeurt in Monaco wil Max Verstappen snel de boel weer rechtzetten. De Red Bull-auto van de Nederlandse Formule 1-coureur hield ermee op bij de start en dus moest hij de race al snel weer staken. In Barcelona wacht komend weekend alweer de volgende race, de GP van Spanje. Zoals vrijwel altijd zorgen de weersomstandigheden voor een uitdagend circuit.

Hoewel er eerder deze week nog enkele buien in de regio vielen, blijft het tijdens het aanstaande Formule 1-weekend in Barcelona droog. De zon schijnt volop en volgens Weeronline wordt het zo'n 30 graden.

Hitte

Het weerbeeld is op iedere dag vrijwel identiek. De zon schijnt flink en er trekt hooguit wat sluierbewolking over het Circuit de Barcelona-Catalunya. Regen wordt niet verwacht, aldus het weerbureau. "Daarmee krijgen de teams te maken met stabiele, maar vooral hete omstandigheden."

Zorgen om de banden

Door de hoge temperatuur en felle zon kan het asfalt op het circuit tot ruim boven de 50 graden opwarmen. "Dat heeft gevolgen voor de bandenslijtage en maakt bandenmanagement opnieuw een belangrijke factor tijdens de race", stelt Weeronline. Fans die tijdens het raceweekend op de tribune zitten, doen er volgens het weerbureau goed aan zich in te smeren. Voldoende water drinken en de schaduw opzoeken zijn daarbij ook geen overbodige luxe.

GP van Spanje 2025

Vorig jaar werd de Grote Prijs van Spanje, die dit jaar de Grote Prijs van Barcelona-Catalonië heet, gewonnen door de Australiër Oscar Piastri van McLaren. Zijn Britse teamgenoot Lando Norris finishte als tweede, voor de Monegask Charles Leclerc van Ferrari. Max Verstappen, die in 2016 zijn eerste grand prix ooit won op het circuit in Barcelona, kwam als vijfde over de streep. Omdat de coureur van Red Bull Racing een botsing had veroorzaakt, kreeg hij een tijdstraf, waardoor hij terugviel naar de tiende plek.

Tijden GP Barcelona-Catalonië

De GP van Barcelona-Catalonië begint op vrijdag 12 juni met de eerste vrije training en sluit op zondag 14 juni af met de hoofdrace. Om 15.00 uur Nederlandse tijd gaan de lampen uit en hoop Verstappen dit keer wel van zijn lijn te komen. In Monaco afgelopen weekend gaf zijn auto al meteen de brui eraan, waardoor hij de eerste uitvaller werd.

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