Red Bull-coureur Max Verstappen keert dit weekend terug op een bijzondere plek: het circuit waar hij zijn eerste zege in de Formule 1 boekte. Hij koestert de bijzonderen herinneringen aan dat moment. "Dus ik ben blij om hier terug te zijn."

Verstappen kijkt uit naar de aankomende Grand Prix van Barcelona-Catalonië, op het circuit waar hij in 2016 zijn eerste zege in de Formule 1 boekte. De viervoudig wereldkampioen wil zich dit weekend bovendien herpakken na de teleurstelling van de Grote Prijs van Monaco. Hij viel afgelopen zondag al in de eerste ronde uit.

'Grote teleurstelling'

De Nederlander had in Monaco met de tweede tijd de beste kwalificatie van het seizoen gereden, maar kreeg zijn Red Bull aanvankelijk niet van de startpositie weg.

"Het was niet het resultaat dat we in Monaco hadden gehoopt en het was een grote teleurstelling voor het team, aangezien alles zo goed was gegaan dit weekend", zei hij via Red Bull. "Ik heb het gevoel dat er nog iets af te maken is."

"Barcelona is een compleet ander circuit, met snelle, lange bochten en een lang recht stuk. Het zal een goede test zijn en interessant om te zien of we vooruitgang hebben geboekt", aldus de 28-jarige.

'Bijzondere herinneringen'

"Ik heb zoveel bijzondere herinneringen aan Barcelona, ​​vooral omdat ik hier tien jaar geleden mijn eerste overwinning behaalde", voegde Verstappen toe. "Het was natuurlijk een doel dat ik wilde bereiken en om dit te doen tijdens mijn eerste race met het team was echt speciaal. Dus ik ben blij om hier terug te zijn en weer te racen."

Verstappen won in 2016 als achttienjarige de GP van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya, nabij Barcelona. De naam van de race is veranderd in de GP van Barcelona-Catalonië, omdat de nieuwe race in Madrid nu betiteld is als de Grand Prix van Spanje.

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