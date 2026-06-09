Max Verstappen kende een vrij dramatische Grand Prix van Monaco. De Nederlander had nog veel hoop na de kwalificatie, maar viel direct uit. Buiten de Formule 1 draait het leven van de Nederlander echter ook om heel andere dingen. In een recent interview sprak de wereldkampioen openhartig over zijn rol als vader van dochtertje Lily.

Voor Red Bull werd de Grand Prix van Monaco er een met twee gezichten. Aan de ene kant kon er een groot succes worden gevierd, aangezien Isack Hadjar zijn eerste podium pakte. Voor Verstappen werd het echter een drama. Hij viel direct bij de start al uit. Na afloop besloot hij om even te genieten in Monaco.

'Niet echt een schock'

Afgelopen maand had Verstappen ook al een reden om feest te vieren, toen zijn dochtertje Lily haar eerste verjaardag vierde. Ondanks dat hij voor het eerst vader werd, veranderde er weinig in het leven van Verstappen. "Ik ben al bij Penelope (dochter van vriendin Kelly Piquet, red.) in haar leven sinds ze één jaar oud was, dus toen ik mijn eigen kind kreeg, was dat niet echt een schok", vertelt hij over het vaderschap in gesprek met Vogue.

Wel haalt de Nederlandse coureur zeer veel geluk uit de aanwezigheid van zijn kroost. "Tegelijkertijd had mijn zus ook al twee kinderen. Ik vind het gewoon heel leuk om omringd te zijn door kinderen", meent Verstappen. "Ik moet wel zeggen: de eerste paar maanden als vader... ik wil het niet saai noemen, maar er gebeurt nog niet zo heel veel. Ze zijn dan nog erg aan hun moeder gehecht, maar je probeert er toch zo veel mogelijk voor ze te zijn."

Opgroeien

Inmiddels is Lily snel aan het groeien en dat ziet Verstappen van dichtbij. "Echt elke week wordt ze meer een echt mensje. Eerlijk: zodra er even niets met racen op de planning staat, wil ik gewoon het liefst thuis zijn met mijn gezin", besluit hij.

Verstappen besloot na de Grand Prix in Monaco nog om met een bootje te varen langs de kust. Inmiddels zou hij in de buurt zijn van het hoofdkantoor van Red Bull in het Verenigd Koninkrijk. Daar werd zijn privéjet gespot op een vliegveld in de buurt.

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