Max Verstappen heeft woensdag goed nieuws gekregen van de FIA. De Nederlandse Formule 1-coureur is al het hele jaar kritisch op de nieuwe reglementen in de sport en na wekenlange onderhandelingen tussen de teams en de autosportbond is besloten om voor de komende jaren wijzigingen door te voeren. Daarmee lijkt de toekomst van Verstappen in de sport ook verzekerd.

De FIA zag zich genoodzaakt aanpassingen door te voeren na kritiek van teams en coureurs op de nieuwe hybride motoren. Viervoudig wereldkampioen Verstappen en een aantal andere rijders klaagden hartgrondig over het feit dat hij continu moet opletten of de batterij voldoende is opgeladen. Coureurs uitten ook hun zorgen over de grote verschillen in snelheid die daardoor ontstaan.

Dat probleem zorgde eerder dit jaar in Japan al voor een heftige crash van Haas-coureur Oliver Bearman. De Engelsman reed achter Franco Colapinto, maar doordat de Argentijn zijn systemen aan het opladen was, ging Bearman plotseling veel harder dan de Alpine-coureur. Bearman kon Colapinto nog net ontwijken, maar vloog daardoor wel heel hard van de baan.

Aanpassingen voor komende jaren

De autosportbond maakte woensdag bekend dat er na al dat gedoe in de regels voor 2027 en 2028 veranderingen zullen worden aangebracht. Het elektrische aandeel gaat in 2027 omlaag en wordt in 2028 nog minder. De verhouding tussen verbrandingsmotor en accu gaat in twee jaar van grofweg 50-50 naar 60-40.

Technische specialisten van Formule 1-teams en motorfabrikanten werkten de voorstellen uit, die nu kunnen rekenen op instemming van alle betrokkenen. De officiële goedkeuring is voorzien tijdens een vergadering van de World Motor Sport Council op 23 juni in Macau.

Goed nieuws voor toekomst Verstappen

De wijzigingen zijn enkel voor de komende jaren en gaan dus niet per direct in. Voor het huidige seizoen werden er overigens eerder dit jaar ook al een aantal aanpassingen gedaan.

Voor Verstappen en zijn fans is de aankondiging van de FIA goed nieuws. De coureur vertelde enkele weken geleden rond de race in Canada dat hij gewoon doorgaat als de wijzigingen zouden worden doorgevoerd.

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