Voor Max Verstappen werd de Grand Prix van Barcelona-Catalonië een kleurloze race. De Nederlander reed de hele wedstrijd in de Formule 1 in niemandsland en finishte door een gelukje als vierde. Na afloop was de Red Bull-coureur allesbehalve tevreden.

De rentree naar het circuit in Barcelona, waar Max Verstappen tien jaar geleden zijn eerste overwinning pakte, werd dit jaar geen succes. Vanaf de start kon de Nederlander de coureurs voor zich niet bijhouden. Hij begon als vijfde en eindigde door het uitvallen van Kimi Antonelli als vierde. Daardoor zag hij van grote afstand hoe rivaal Lewis Hamilton zijn eerste overwinning namens Ferrari pakte.

'Heel eenzaam'

Na afloop oogde Verstappen verveeld en licht geïrriteerd voor de camera's van Viaplay. "Er is niet zo veel gebeurd voor mij eigenlijk", begon hij zijn relaas. "Het was heel eenzaam en te langzaam. Elke stint verloren we net wat tijd, op elke band."

Red Bull probeerde nog wat te verbeteren door Verstappen op alle verschillende banden te laten rijden. Dat leverde echter geen voordeel op. "Ze werken allemaal niet goed", foeterde Verstappen over de verschillende banden. "In ieder geval voor ons. Ik denk dat we op elke compound te langzaam zijn. Ook de medium voelde niet beter. Het is dat je later naar binnen gaat, dan heb je net een paar rondes voordeel. Maar op het einde ging het ook weer niet."

Snel naar huis

Daardoor kreeg Verstappen vrij weinig mee van het gevecht voorin. Hamilton profiteerde van een safety car en pakte daarmee zijn eerste winst bij Ferrari. "Mooi moment voor hem. Volgens mij ging die ook heel hard, van wat ik kon zien", meende de Nederlander over zijn rivaal. "Het is heel bijzonder om je eerste wedstrijd te winnen, ook al heb je er al zo veel gewonnen. De eerste winst met een nieuw team is altijd bijzonder."

Verstappen probeert nu halsoverkop naar zijn huis in Monaco te gaan om daar op tijd te zijn voor het openingsduel van het Nederlands elftal op het WK voetbal. "Ik hoop dat ik het haal. Ik ga mijn best doen", aldus Verstappen, die zich niet aan een voorspelling durfde te wagen. "Hopelijk winnen ze. Dat is het allerbelangrijkste." Hij kan in elk geval even kort uitrusten. De volgende race in Oostenrijk is over twee weken.

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