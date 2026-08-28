Lewis Hamilton baarde nogal opzien op Zandvoort door na de race woest weg te stormen. Hij baalde van zijn vierde plek en was zelfs boos op teamgenoot Charles Leclerc. In aanloop naar de GP van Italië lijkt de situatie weer te zijn bekoeld. Ferrari toont zich zelfs van haar beste kant met een prachtig eerbetoon aan oud-coureur Michael Schumacher.

Lewis Hamilton was zelf van mening dat hij de derde plek bij de laatste Dutch Grand Prix voor het grijpen had. Toch besloot teamgenoot Charles Leclerc hem geen ruimte te geven, waardoor de zevenvoudig wereldkampioen vierde werd. Dat hij na afloop woest wegstromde, vond hij achteraf zelf ook niet handig. "Het was niet de beste versie van mij", liet hij toen weten.

Komend weekend heeft de Formule 1 vrij, maar daarna kunnen ze weer aan de bak. Voor Ferrari staat er bovendien veel op het spel, want dan wordt er in Italië geracet, een echte thuisrace dus voor de rode renstal. In 2020 was Hamilton de eerste winnaar op het circuit in Emilia-Romagna. Dit jaar maken Ferrari en de coureurs een prachtig eerbetoon rond de race in eigen land.

Eerbetoon aan Schumacher

Ferrari maakte deze week bekend dat ze rond de race op Imola stil gaan staan bij oud-coureur Michael Schumacher. Hij reed 11 jaar lang bij de renstal en pakte in die jaren vijf van zijn zeven wereldtitels. Inmiddels is de Duitser alweer jaren uit de media gebleven, nadat hij ernstig gewond raakte bij een ski-ongeluk. Over zijn toestand komt nauwelijks iets naar buiten.

Zowel Hamilton als Leclerc zal op Imola een speciale raceoverall aantrekken met daarop het iconische rode ontwerp van Ferramet daarop witte strepen over de voorzijde, de armen en de schouders. Ook zijn er zeven sterren op de bovenzijde van de rug aangebracht, als verwijzing naar de zeven kampioenstitels van de Duitse coureurs. De sterren zijn uitgevoerd in dezelfde stijl als die welke Schumacher in zijn helmdesigns verwerkte. Daarnaast is ook het logo van Schumacher op de heup van allebei de raceoveralls te zien.

Paying homage to Michael’s legacy ✨ pic.twitter.com/Dsx11SnYvv — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 28, 2026

Hopelijk brengt het eerbetoon de sfeer er weer een beetje in bij Ferrari. Het zal toch echt beter moeten met de renstal. In de strijd om het constructeurskampioenschap is Mercedes inmiddels erg ver uitgelopen.