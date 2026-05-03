Max Verstappen deed alles wat hij kon tijdens de GP van Miami, maar de Nederlander wist dat er met banden van vijftig ronden oud weinig te halen viel in de slotronden. Hij zag een podiumplek uit zijn handen glippen, maar eindigde dankzij een ongelukje van Charles Leclerc vlak voor de finish alsnog als vijfde; zijn beste resultaat dit seizoen. Na afloop kon hij weer eens lachen voor de camera's.

"Is er nog iets over op die harde band?", opende Viaplay-verslaggever Chiel van Koldenhoven het interview met de Red Bull-coureur met een grapje. Verstappen kon daar wel om lachen. "Nee, ik denk het ook niet. Dit was misschien iets teveel van het goede." Hij was het eens met de stelling dat hij het in ieder geval moest proberen om George Russell en Oscar Piastri achter zich te houden, wat dus niet lukte.

'We moeten wel nog wat dingen analyseren'

Een zesde plek leek zijn lot, een herhaling van zijn beste resultaat dit seizoen tijdens de opening in Australië, totdat Leclerc spinde en Verstappen zijn auto vlak voor de finish langs de Monegask van Ferrari stuurde en vijfde werd. "We moeten nog wel wat dingen analyseren", zei hij met veel vraagtekens in zijn gezicht. "Op die harde handen was het niet goed genoeg voor ons."

Zelf spinde hij al bij de start en dat was het begin van chaos. De Nederlander ging de pits in toen zijn teamgenoot Isack Hadjar gecrasht was en wisselde 'gratis' naar de harde band. Dat bleek echter een slechte keuze volgens de viervoudig wereldkampioen. "Ik heb m'n best gedaan, maar voor een podium had ik een wonder nodig. Het voelt wel beter dan de laatste paar weekenden in de auto. We hebben wat snelheid gevonden, maar kwamen nog wel wat tekort."

Straf? 'Geen idee'

Verstappen moet zich na de race melden bij de stewards omdat hij volgens hen mogelijk te vroeg over de witte lijn is gegaan bij het verlaten van de pitstraat. Daar zou een straf van vijf of zelfs tien seconden op kunnen komen te staan, waardoor Verstappen zou zakken van plek vijf naar zes of zelfs zeven. Maar op de vraag wat er volgens hem gebeurd is, antwoordde hij met een knipoog: "Geen idee."

Beelden bij Viaplay lijken aan te tonen dat hij óp de lijn zat en niet erover. In dat geval zou hij ermee wegkomen. Teambaas Laurent Mekies repte er helemaal niet over en prees vooral zijn pupil. "Het was zo zwaar voor hem om te verdedigen met veel oudere banden, maar hij geeft nooit op. We nemen wat welkome punten mee naar huis, maar vooral nieuwe ingevingen en data voor de komende races", zei de Fransman.