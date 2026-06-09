Kim Kardashian trok afgelopen weekend bij de Grand Prix van Monaco alle aandacht naar zich toe. De nieuwe vlam van Ferrari-coureur Lewis Hamilton liet tenslotte voor het eerst haar gezicht zien bij een race. Zij was echter zeker niet de enige partner van een coureur die bij de race was, want ook Kelly PIquet was aanwezig. De vriendin van Max Verstappen had daar nog een bijzonder onderonsje met Mercedes-teambaas Toto Wolff.

In tegenstelling tot Kardashian kon Piquet niet voor haar geliefde applaudisseren tijdens de podiumceremonie. Verstappen startte weliswaar vanaf de tweede plaats, één plekje voor Hamilton, maar ruim een minuut nadat de lichten uitgingen, zat zijn race er al op. In de eerste meters begaf de Red Bull van de viervoudig wereldkampioen het en dat betekende gelijk het einde van de grand prix voor Verstappen.

Ontmoeting met Toto Wolff

Piquet lijkt het ondanks die grote domper voor Verstappen wel enorm naar haar zin te hebben gehad. De Braziliaanse deelde op haar Instagram flink wat foto's van het raceweekend in de plaats waar ze samen met Verstappen woont. Daarop is te zien wat ze allemaal heeft uitgespookt rond de race.

De partner van Verstappen deelt onder meer foto's waarop ze door de pitstraat loopt en ook wordt ze meerdere keren met dochter Penelope op de gevoelige plaat vastgelegd. Het meest opvallende is echter een foto met Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie. "De schattigste ontmoeting", schrijft Piquet bij die foto.

De afgelopen jaren werd Verstappen regelmatig in verband gebracht met een overstap naar het team van Wolff. Voorlopig is hij Red Bull echter altijd trouw gebleven. Met dat team werd de Nederlander vier keer wereldkampioen.

Waarschijnlijk hoeft er niet iets gezocht te worden achter de ontmoeting tussen Piquet en de familie Wolff. De dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet had eerder jarenlang een relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat en begeeft zich dus al jarenlang in het paddock. De Braziliaanse zal de teambaas van Mercedes in het verleden wel vaker zijn tegengekomen.

Verstappen nu naar speciaal circuit

Verstappen mag komende week opnieuw aan de bak in de Formule 1. Dan is het namelijk tijd voor de race op het circuit van Barcelona. Jarenlang werd daar de Grand Prix van Spanje verreden, maar die is later dit jaar in Madrid. Daarom heeft de race van komend weekend de naam Grand Prix van Barcelona gekregen.

Voor Verstappen wordt de wedstrijd in Barcelona een speciale. Hij pakte in 2016 op dat circuit zijn allereerste zege in de Formule 1. Dat was ook zijn eerste race voor Red Bull nadat hij door het team was aangewezen als vervanger van de eerder genoemde Kvyat.

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