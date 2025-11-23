Max Verstappen reed zondag een cruciale race in de strijd om het Formule 1-wereldkampioenschap. Dat deed hij onder toeziend oog van een aantal wereldsterren. Zo was zangeres Beyoncé aanwezig met haar man Jay-Z.

In Las Vegas kwamen dit weekend niet alleen de F1-coureurs samen. De Grand Prix was ook een groot feest voor influencers en beroemdheden. Vorig jaar konden zij het vierde kampioenschap van Verstappen in Sin City vieren.

De zaken staan er dit jaar anders voor voor de Nederlander. Hij staat derde in het kampioenschap, achter McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Wel voerde Verstappen met de zege in de Grand Prix van Las Vegas de druk op en heeft zo nog altijd kans op zijn vijfde wereldtitel op rij. Met nog twee races te gaan, bedraagt de achterstand op Lando Norris en Oscar Piastri respectievelijk 42 en 12 punten.

De viervoudig wereldkampioen profiteerde in Las Vegas al in bocht één van een agressieve start van Norris, die begon vanaf pole position. Verstappen nam direct de eerste plek over. Dat zagen ook een aantal aanwezige wereldsterren.

Beyoncé en Jay-Z

Zo werden onder meer Beyoncé en Jay-Z op het circuit gespot. De Amerikaanse muziekartiesten brachten zaterdag al een bezoekje aan Ferrari en ontmoetten daar coureur Lewis Hamilton.

Jake Paul

Ook vechter en entertainer Jake Paul was van de partij, op uitnodiging van Ferrari. Op zijn Instagram Story deelde hij dat hij juicht voor Charles Leclerc. Zijn verloofde Jutta Leerdam zit ondertussen in Canada voor de World Cup in Calgary. Vanwege een heftige verkoudheid vielen haar resultaten wat tegen. Ze werd vijfde op de eerste 500 meter en vierde op de 1000.

Paul werkt zelf ook toe naar een groot sportevenement. Hij stapt op 19 december de ring in met Anthony Joshua. Het wordt met afstand de zwaarste tegenstander tot nu toe van de Amerikaan. De 36-jarige Brit werd in 2012 olympisch kampioen en was gedurende twee periodes de houder van de wereldtitels van de WBA, IBF en WBO in het zwaargewicht.

