Waar Max Verstappen naar een tweede plek glibberde bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas, werd teamgenoot Yuki Tsunoda slechts negentiende. Op zich niet vreemd dat de Nederlandse boven zijn Japanse collega eindigde, maar het verschil was enorm. Dat kwam door een 'pijnlijke fout' volgens Red Bull.

De stand is 20-0 in het voordeel van Verstappen als het gaat om wie er hoger eindigt bij kwalificaties. Vaak komt Tsunoda niet in de buurt van de viervoudig wereldkampioen, alleen dit keer waren de omstandigheden hem niet gunstig gezind. Het regende en het was koud in Las Vegas. Dus moesten teams de juiste afstelling vinden. Dat gebeurde bij de auto van Tsunoda niet.

"We hebben een grote fout gemaakt met zijn bandenspanning, waardoor hij met een afstelling reed die hem in feite geen enkele kans gaf om competitief te zijn", bekende teambaas Laurent Mekies in een persbericht van Red Bull. "Excuses zijn op zijn plaats, want dit soort dingen mag niet gebeuren. Het is ook pijnlijk voor Yuki, omdat hij in de trainingen juist een goed ritme had te pakken", aldus Mekies.

Positie Tsunoda wankelt

De positie van Tsunoda als tweede rijder naast kopman Max Verstappen staat onder druk. De Japanner heeft niet aan de verwachtingen voldaan en is niet zeker van een zitje bij Red Bull in 2026. De teamleiding besluit aan het einde van het seizoen wie volgend jaar de teamgenoot is van Verstappen. Tsunoda concurreert met onder anderen Isack Hadjar en Liam Lawson, de twee rijders van Red Bulls zusterteam Racing Bulls.

Zij eindigden in de top 10 van de kwalificatie voor de GP van Las Vegas. Lawson manoeuvreerde zich naar P6, terwijl Hadjar achtste werd.

Zeiknatte kwalificatie

Verstappen pakte dus P2, maar was allerminst tevreden over de omstandigheden. "Het was echt heel glad. Dat is het al in het droge, maar op het natte is het niet leuk. Dit voelde meer als rijden op ijs", vertelde Verstappen na afloop van de kwalificatie op de baan. Ook was het volgens de Nederlander lastig om iets te zien.

Verstappen moet zondag in de buurt van Lando Norris blijven om kans te willen houden op zijn vijfde wereldtitel op rij. Als Norris er zondag in slaagt om zijn poleposition om te zetten in de overwinning, dan moet de Nederlander als tweede finishen om te voorkomen dat hij is uitgeschakeld voor de titel. In de scenario's waarbij Norris minstens 9 punten uitloopt op Verstappen, kan de Nederlander een vijfde titel vergeten.