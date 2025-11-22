Een slechtere dag beleven dan Lewis Hamilton is haast onmogelijk. De Ferrari-coureur eindigde troosteloos als laatste in de zeiknatte kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. Tot overmaat van ramp werd de zevenvoudig wereldkampioen ook nog eens beboet.

Hamilton zat er prima bij in de laatste vrije training voor de kwalificatie, die ook al geteisterd werd door flinke regenbuien. In zijn Ferrari werd hij vijfde, achter George Russell, Max Verstappen, Alexander Albon en Isack Hadjar. Des te gevoeliger was de tik dat Hamilton in de kwalificatie letterlijk en figuurlijk afdroop. Met zijn glimmende helm viel dat extra op in Sin City, teleurgesteld baande hij zich een weg richting de pitstraat.

Het was de eerste keer sinds 2017 dat Hamilton op de twintigste plek kwalificeerde. Voor de laatste Ferrari-coureur op P20 moeten we nog verder terug: Giancarlo Fisichella in 2009. Het toont aan hoe rampzalig de avond verliep voor de zevenvoudig wereldkampioen.

'Ik heb er geen woorden voor'

Flink over stuur zocht hij de media op. "Het is natuurlijk heel vervelend, want ik had het gevoel dat de auto in VT3 geweldig aanvoelde en ik dacht dat het een geweldige dag zou worden, maar... het werd de slechtste dag", baalde een aangeslagen Hamilton na afloop.

"Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het is gewoon niet goed genoeg. Ik kreeg de banden gewoon niet op temperatuur. Ik had veel onderstuur en ik denk dat een van mijn voorremmen glazuurde, dus ik had echt moeite om hem in de bochten tot stilstand te brengen."

Boete van 100 euro

Tot overmaat van ramp viel er ook nog een brief van de FIA op de mat bij Ferrari. De reden: Hamilton reed 0,1 kilometer per uur te hard in de pitstraat. Daar gold vanwege de regen een limiet van 80 km/u, terwijl de Brit in zijn Ferrari 80,1 kilometer per uur reed. Net over het randje dus, maar wel te hard.