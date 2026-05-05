Max Verstappen eindigde tijdens de GP van Miami op een vijfde plek en was na afloop gematigd tevreden. Toch plaatste hij ook wat kanttekeningen. Verstappen vindt dat hij nog steeds 'gestraft' wordt door de nieuwe regelwijzigingen.

Verstappen leek een stuk comfortabeler in zijn auto te rijden en dat was ook te zien aan de einduitslag. Het podium zat er niet in voor de Nederlander, maar een vijfde plek is alsnog zijn beste resultaat van dit seizoen. Even was er nog angst, omdat hij mogelijk gestraft zou worden. De reden was het passeren van de witte lijn toen hij de pitstraat uitreed. Die straf kwam er ook, maar ondanks de vijf seconden straftijd eindigde Verstappen als vijfde.

Na de wedstrijd was Verstappen een stuk positiever in zijn reactie dan hij na de eerste races van het seizoen was. "Het voelt wel beter dan de laatste paar weekenden in de auto. We hebben wat snelheid gevonden, maar kwamen nog wel wat tekort", was Verstappen eerlijk direct na de race. Kimi Antonelli won de GP in Miami uiteindelijk en ook Lando Norris, Oscar Piastri en George Russell eindigden boven de Nederlander in de eindklassering.

'Je wordt nog steeds gestraft'

Toch was Verstappen niet uitsluitend negatief. De Nederlander is nog steeds van mening dat de regels in de Formule 1 niet om over naar huis te schrijven zijn. "Mijn auto rijdt beter, maar alles wat ik over de reglementen heb gezegd geldt nog steeds. Je wordt nog steeds gestraft als je snel door bochten gaat, want dat betekent dat je langzamer op het rechte stuk gaat en dat is nog steeds niet hoe ik het graag zie. Maar mijn auto werkt beter, dus het is allemaal iets minder stressvol", luidde de conclusie van Verstappen.

Na een periode van rust in de F1 vanwege het aflassen van de GP in Saudi-Arabië en Bahrein is het schema nu weer helemaal onderweg. Op 24 mei wordt de volgende race verreden, wanneer het circus neerdaalt in Canada. Daarna volgt op 7 juni de GP op het stratencircuit in Monaco.