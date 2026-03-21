Max Verstappen deed zaterdag iets wat hem al even niet was gebeurd: winnen. Samen met teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon van Verstappen Racing schreef hij de tweede race van de Nürburgring Langstrecken-Serie op zijn naam. "Dit is een van de gekste circuits, in de goede zin van het woord."

Verstappen reed de race uit de Nürburgring Langstrecken-Serie op de Nordschleife als voorbereiding op de 24-uursrace van mei op dat circuit. Deelname aan die wedstrijd is een langgekoesterde wens van de 28-jarige Nederlander, die vooral door de nieuwe regels tot nu toe weinig plezier beleeft aan het Formule 1-seizoen. Hij wil al langer de koningsklasse combineren met langeafstandsraces.

Verstappen won in september ook al bij zijn debuut in een GT3-race op de Nürburgring, toen in een Ferrari. "Het kan slechter", vertelde hij in het flashinterview na afloop. "Met twee verschillende auto’s (winnen) ook nog. Voor mij is dit hele weekend geweest om grip te krijgen op de Nordschleife. Dat is super leuk geweest. Het team heeft de auto goed geprepareerd en het voelde heel comfortabel. Een goed ervaring voor mij om hier te rijden."

Waarom Nordschleife?

Van de interviewer kreeg Verstappen de vraag waarom hij uit al de GT3-races die er zijn juist de Nürburgring-Nordschleife koos. "Dit is een van de gekste circuits, in de goede zin van het woord. Ik kijk dit al een hele lange tijd. Het is een van die races waaraan ik deel wilde nemen. Dit jaar heb ik de kans om het te doen, afhankelijk van wat de Formule 1-kalender. Ik race al veel, maar probeer het zo veel mogelijk te doen", aldus Verstappen.

Mogelijk maakt de Limburger volgende maand opnieuw zijn opwachting op het iconische Duitse circuit. De Formule 1-races in Bahrein en Saudi-Arabië zijn vanwege de Iranoorlog geschrapt, waardoor er ruimte in zijn agenda is vrijgekomen. "Daar zijn we naar aan het kijken. Het hangt er nog even vanaf hoe haalbaar het is", zei Verstappen.