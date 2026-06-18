Max Verstappen lijkt dit seizoen niet meer zo veel plezier te halen uit de Formule 1 dan voorheen. Gelukkig maakt hij buiten het circuit nog de grootste lol met zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar. Dat leidde tot grote verbazing in een hotel in Florida.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Miami zetten Verstappen en Hadjar het Hard Rock Hotel nabij het circuit op stelten. Ze namen een hele hoop gasten in de maling door middel van een verborgen camera en dat zorgde voor hilariteit.

'Wil je die mee naar je kamer?'

De Nederlandse coureur kreeg eerst de macht over de receptionisten van het hotel door middel van een oortje. Hij kon hen alles laten zeggen wat hij wilde en had een prangende vraag voor de nietsvermoedende gasten: wat vinden ze van Max Verstappen?

Achter de incheckbalie stond een groot kartonnen bord met zijn foto erop en de coureur liet verschillende keren vragen of ze hem cute vonden. "Ja, hij is knap", antwoordt een van de gasten. "Wil je die mee naar je kamer?", vraagt de medewerker wijzend naar het bord. "Dan kun je naast hem slapen."

Isack Hadjar

Daarna mag Hadjar plaatsnemen achter de balie. Hij doet er nog een schepje bovenop door tientallen doosjes met badmutsen uit te delen en een serenade te brengen met een elektrische gitaar.

Hij steekt vervolgens ook nog de draak met zijn teamgenoot door het kartonnen bord van de viervoudig wereldkampioen erbij te pakken. "Weet je wie dit is?", vraagt hij aan de hotelgast. "Hij is coureur. Hij doet het wel aardig", aldus Hadjar.

"Zijn teamgenoot is hoofd-coureur", vervolgt hij tot hilariteit van Verstappen achter de schermen. "Het is Max Verstappen. Hij heeft nul kampioenschappen gewonnen. Nul", benadrukt Hadjar nogmaals."

'Helemaal in de war'

Verstappen is wel onder de indruk van de acteerskills van zijn teamgenoot, die niet één keer in de lach schiet. "We hebben het goed gedaan. Mensen waren helemaal in de war. Het was heel leuk om vanaf hier toe te kijken", besluit de Nederlander vanuit de controlekamer.

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