Lewis Hamilton ziet eindelijk weer positiviteit bij Ferrari. De legendarische coureur, met zeven wereldtitels op zijn naam, won in Barcelona zijn eerste race in dienst van het iconische rode team. De afgelopen maanden ging hij geregeld door een diep dal, waar hij alleen maar dankzij hulp van familie, vrienden en vriendin Kim Kardashian uit ontsnapte. Zij hebben hem gered, geeft de 41-jarige Brit toe. Zijn voormalige teambaas Toto Wolff denkt het geheim van Hamilton te weten.

Vrienden en familie hebben Lewis Hamilton door zijn moeilijkste dagen geholpen, de dagen waarop negatieve gevoelens over zijn overstap naar Ferrari hem somber stemden. "Zij hebben mij gered. Echte mensen die me kennen en nooit aan me hebben getwijfeld", vertelde de 41-jarige Brit over zijn bevrijdende overwinning in de Grote Prijs van Barcelona-Catalonië, de 106e GP-zege in zijn carrière, maar pas de eerste voor Ferrari.

Het duurde 31 grands prix voordat de zevenvoudig wereldkampioen zijn eerste zege bij de Italiaanse renstal kon vieren. Hamilton bekende dat het jaar 2025, zijn eerste bij Ferrari, af en toe een hel was. Het lukte hem na zijn jarenlange succesvolle periode bij Mercedes niet te presteren in de rode bolide.

'Ik ben ook maar een mens'

"Ik begon met groot enthousiasme, maar daarna volgden er veel twijfels en negativiteit en die hielden het hele jaar aan", vertelt hij. "Ik ben ook maar een mens, dus er waren momenten dat die negatieve verhalen me diep raakten van binnen. Toen had ik de mensen nodig die me altijd hebben gesteund."

'Ik ben nu heel gelukkig'

Zij motiveerden hem om niet op te geven. "Je moet in de kern in jezelf blijven geloven en nooit aan jezelf twijfelen. Ik heb harder getraind dan ooit en het team geeft me nu ook het vertrouwen; ze geloven in de veranderingen waar ik om heb gevraagd. Het is langzaam allemaal samengekomen. Ik ben nu heel gelukkig, het zit goed. Ik hou van wat ik doe, er is geen beter gevoel dan racen in een Formule 1-wagen."

Kim Kardashian

Het lijkt erop dat de Amerikaanse realityster Kim Kardashian ook een rol heeft gespeeld in de opleving van Hamilton. Dat is althans de mening van Toto Wolff, de vorige teambaas van Hamilton bij Mercedes. "Die twee lijken het heel goed met elkaar te kunnen vinden. Misschien helpt het om een ​​vriendin te hebben. Mij hielp het om een partner te hebben en een stabiel gezinsleven."

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