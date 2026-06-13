Red Bull-coureurs Max Verstappen en Isack Hadjar zijn zaterdag niet blij. Ze waren tijdens de derde vrije training in Barcelona niet tevreden met de auto en deden niet mee om de snelste rondetijd. "Wat is dit?!"

George Russell was het snelst in de laatste vrije training met een tijd van 1:15.679. Hij was twee tienden sneller dan Oscar Piastri, Charles Leclerc en Lando Norris. Lewis Hamilton maakt de top vijf compleet. Kimi Antonelli deed geen tweede kwalificatierun en eindigt op plek zeven achter Verstappen. De 19-jarige Italiaan had te maken met verkeer in zijn pogingen tot een snelle ronde.

De Nederlander was zichtbaar ontevreden over de training en kwam hoofdschuddend over de streep. Het verschil met Russell was acht tienden. Verstappen klaagde vrijdag al over zijn auto. "In de ene bocht heb ik overstuur en in de andere bocht heb ik onderstuur. Het is verschrikkelijk", zei hij toen.

Isack Hadjar boos

Isack Hadjar had ook last van onderstuur in zijn Red Bull. Hij klokte de achtste tijd met een ronde van 1:16.684. Dat was een seconde langzamer dan Russell. Gedurende de training liet hij zijn onvrede al merken. "Wat is dit voor onderstuur?!", klonk het boos over de boardradio.

Nieuwe motor

Met een nieuwe motor in de Red Bull is de viervoudig wereldkampioen er in de drie trainingen op het circuit van Barcelona dus nog niet in geslaagd in de buurt te komen van de Mercedessen en McLarens. De derde training werd nog kort stilgelegd met een rode vlag, nadat Valtteri Bottas met zijn Cadillac van de baan was geschoten na een probleem met zijn remmen.

De kwalificatie van de GP van Barcelona-Catalonië is zaterdag om 16.00 uur. De race wordt zondag om 15.00 uur verreden.

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