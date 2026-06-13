De F1-kwalificatie werd zaterdagmiddag onderbroken door een zware crash van Charles Leclerc. De Ferrari-coureur verloor in Q3 de controle over zijn bolide en zorgde daarmee voor een rode vlag. Nadat de kwalificatie werd hervat, ging uiteindelijk George Russell er met pole position vandoor. Max Verstappen moest genoegen nemen met P5.

Leclerc belandde hard in de muur nadat hij tijdens Q3 de controle over zijn auto verloor. De rode vlag kwam voor veel coureurs op een slecht moment: zij konden hun snelle ronde niet meer afmaken. Alleen Max Verstappen en Oscar Piastri hadden al een tijd op de klok staan.

De onderbreking duurde enkele minuten. De bandenstapel heeft een flinke klap gekregen en moest worden nagekeken. Leclerc stapte zonder al te veel lichamelijke schade uit, maar moest voor controle wel mee met de medische staf.

That's a pretty big hit 💥



Here's the moment Leclerc's qualifying came to an end 🎥#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XmX5kp76mw — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Q1

Het eerste deel van de kwalificatie liep voor Aston Martin uit op een flinke teleurstelling. Fernando Alonso kwam voor eigen publiek niet verder dan Q1 en stelde daarmee de Spaanse fans op de tribunes teleur. Ook teamgenoot Lance Stroll wist geen plek in Q2 af te dwingen.

Niet alleen Aston Martin kende een moeizame Q1. Ook de beide Cadillac-coureurs moesten vroegtijdig afhaken. Daarnaast kwamen Alexander Albon en Esteban Ocon tekort voor een plaats in het tweede kwalificatiedeel.

Verstappen kwam de eerste kwalificatieronde met gemak door, maar zijn achterstand op kopman Lewis Hamilton was groot.

Q2

In Q2 zaten de verschillen vooraan dicht bij elkaar. Russell zette voorlopig de snelste tijd neer, terwijl Verstappen op iets meer dan twee tienden volgde. De Mercedes-, Ferrari- en Red Bull-coureurs leken vertrouwen te hebben in hun rondetijden en bleven in de slotfase binnen, terwijl McLaren juist nog op zoek ging naar verbetering.

Dat bleek een goede keuze. Lando Norris klom naar de vierde plaats en Oscar Piastri stelde met de zevende tijd zijn plek in Q3 veilig. Ook Isack Hadjar overleefde de schifting. De Fransman eindigde als achtste en plaatste zich daarmee verrassend voor het laatste deel van de kwalificatie. Vooral Mercedes en Ferrari maakten in Q2 een sterke indruk en leken zich nadrukkelijk te mengen in de strijd om pole position.

Q3

Verstappen zette in Q3 als eerste tijd neer, maar kende geen vlekkeloze ronde. De Red Bull-coureur klokte een 1:15,328, waarna Piastri daar onder dook en sneller bleek dan de Nederlander.

Deze twee coureurs waren de enige die een tijd hadden neergezet totdat Leclerc tegen de muur knalde. Na een paar minuten oponthoud gingen de coureurs weer naar buiten.

Uiteindelijk was het Russell die de snelste tijd neerzette. In Q3 reed hij een 1:14,679. Hamilton kwam net tekort en sloot aan op P2. Verstappen verloor veel tijd in de laatste sector en moet genoegen nemen met een vijfde plek.

De GP van Barcelona-Catalonië wordt zondag om 15:00 uur verreden.

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