Max Verstappen is zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie voor de GP van Barcelona-Catelonië op P5 geëindigd. De balende Nederlandse topcoureur gaf na afloop aan moeite te hebben met zijn bolide.

In Q3 reed Verstappen een ijzersterke tweede sector. Even leek de Nederlander voor een kleine stunt te zorgen, maar in de derde sector verloor hij toch te veel tijd. Daardoor ging George Russell er uiteindelijk met poleposition vandoor. De tweede plek was voor zijn oude teamgenoot Lewis Hamilton.

Geen grip

Na afloop had Verstappen wel een verklaring voor het mislopen van een betere startplek. "Ik kwam bij bocht tien aan en had geen grip meer. Bocht tien, elf twaalf, ja die hele combinatie liep niet meer. Ik had op een of andere manier niet meer dezelfde grip. Ik stuurde precies op hetzelfde moment in, maar ik drifte gewoon wijder dan normaal", zo vertelde de Nederlander in de microfoon van ViaPlay.

Verstappen vervolgde over de moeilijkheden: "Dat is een beetje raar, maar dat is ook al een beetje het geval het hele weekend. Dat de auto niet doet wat ik wil. Als je dan instuurt, soms stuurt 'ie wel in en soms weer niet. En dat maakt het natuurlijk lastig."

Problemen tijdens het weekend

Die problemen waren ook al zichtbaar tijdens de vrije trainingen. Verstappen voelde zich duidelijk niet prettig in zijn Red Bull en klaagde dat de auto in sommige bochten overstuurde, terwijl hij in andere juist met onderstuur kampte. Daardoor kreeg hij geen vertrouwen in de wagen en kwam hij hoofdschuddend over de streep.

Crash Leclerc

De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje kende de nodige spanning. In Q3 werd de sessie tijdelijk stilgelegd nadat Charles Leclerc hard crashte en een rode vlag veroorzaakte. De Ferrari-coureur kon gelukkig ongedeerd uitstappen, maar zijn kwalificatie zat er wel op.

Na de hervatting trok George Russell aan het langste eind. De Mercedes-coureur pakte poleposition, met Lewis Hamilton verrassend naast hem op de eerste startrij. Kimi Antonelli completeerde de top drie in Barcelona.

De GP van Barcelona-Catelonië gaat zondagmiddag om 15.00 uur van start.

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