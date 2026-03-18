Formule 1-coureur Max Verstappen beleefde een dramatische seizoensstart met de grands prix van Melbourne en Shanghai. De nieuwe reglementen pakken niet in zijn voordeel uit en daar hebben ook René van der Gijp en Johan Derksen moeite mee.

In de uitzending van Vandaag Inside werd dinsdag gesproken over de prestaties van Verstappen in de nieuwe auto van Red Bull Racing. "Het is vreselijk", begint Van der Gijp. "Hij kan dit niet. Vier jaar geleden hebben ze dit besloten met z'n allen."

"Dit bewijst toch dat het geen sport is?", haakt tafelgast Job Knoester in. "Nee nu niet meer. Je kan niet ingehaald worden omdat je geen vermogen meer hebt. Dat is niet leuk", antwoordt Van der Gijp.

Derksen merkt op dat Kimi Antonelli, de winnaar van de GP van China, echter niets te klagen heeft. "Daarom vind ik ook die huilverhalen van Verstappen niet correct. Want dan heeft dat team gefaald. Maar dan moet je niet zeggen: 'Het systeem deugt niet.' Want het systeem is voor iedereen hetzelfde", zegt hij.

Hij haalt vervolgens uit naar Red Bull. "Dat is ook zeer onprofessioneel van zo'n team. Ze hebben daar een vermogen aan monteurs en technici lopen. En die andere merken hebben het voor elkaar." Daar sluit Van der Gijp zich bij aan. "Maar die Mercedes en zo hebben zich er vier jaar op voorbereid dat dit zou komen." "Hij had beter naar Mercedes kunnen gaan dit jaar", besluit Derksen.

Frustratie bij Verstappen

Verstappen viel uit vanaf de zesde plaats in de Grand Prix van China door schade aan zijn Red Bull-bolide. Na de race reageerde de Nederlander opnieuw vol frustratie op de nieuwe regels en stelde dat iedereen die ervan geniet, niets van racen begrijpt.

"Het is verschrikkelijk. Als iemand dit leuk vindt, dan snapt diegene niets van racen. Het is totaal niet leuk. Het is net alsof we Mario Kart spelen, dit is geen racen", zo stak hij af. "We accelereren langs iemand, dan is onze batterij leeg op het volgende rechte stuk en accelereren zij weer langs ons. Voor mij is dit een grap."