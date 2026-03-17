Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya haalt keihard uit naar de huidige wereldkampioenen Max Verstappen en Lando Norris. De reden? Hun constante geklaag over de nieuwe technische regels.

Sinds de introductie van de nieuwe auto's voor het seizoen 2026 en de jaren erna, heeft Verstappen zich meermaals kritisch uitgelaten. Hij noemde de Formule 1 zelfs “Formule E op steroïden” en vindt telkens weer iets nieuws om over te mopperen. Mercedes-teambaas Toto Wolff en onafhankelijke analisten merkten op dat Max's luide kritiek mogelijk te maken heeft met de achterstand van Red Bull, waardoor hij zich een weg moet banen vanuit het midden- en achterveld naar voren.

'Beste auto's ingeruild voor de slechtste'

Ook huidig wereldkampioen Lando Norris is niet te spreken over de nieuwe regels en kampt, net als Max, met de prestaties van zijn team. Geen van beide McLaren-coureurs kon starten in de Grand Prix van China afgelopen zondag vanwege technische problemen. Norris stelde zelfs dat de Formule 1 “de beste auto's heeft ingeruild voor de slechtste”. Voormalig coureur Montoya spreekt keiharde woorden over en voor de klagers.

'Voor hen is er een uitgang'

Montoya is vindt dat niet alleen de kampioenen, maar alle deelnemers in de Formule 1 de sport niet in een kwaad daglicht moeten stellen en het imago niet moeten schaden. “Voor degenen die de sport niet respecteren, is er een uitgang”, legde Montoya beeldend uit. Hiermee steunde hij de waarschuwingen van Carlos Sainz van voor het seizoen, dat coureurs de nieuwe technische regels en de Formule 1 niet zouden moeten bekritiseren.

'Onacceptabel'

"Ze zouden een boete krijgen of moeten vertrekken, alleen op die manier kunnen ze de werkgever waarvoor ze werken leren te respecteren. Dat zou ik in ieder geval doen", zei Montoya in gesprek met AS Colombia. "Mensen mogen best een mening en kritiek hebben en ze hoeven de regels ook niet leuk te vinden. Maar de Formule 1 schofferen en vergelijken met Mario Kart is onacceptabel en daar zou de Formule 1 niet akkoord mee moeten gaan."