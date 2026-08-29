Naast de langverwachte contractverlenging heeft Lando Norris ook nog een bijzondere verrassing gekregen van zijn team. McLaren trakteert de wereldkampioen op een cadeau met een emotionele lading, dat direct verwijst naar het absolute hoogtepunt van zijn nog jonge carrière.

Norris rijdt sinds 2019 voor het Britse team en is inmiddels goed voor 163 grands prix, waarmee hij recordhouder is binnen McLaren. Met 18 pole positions, 48 podiumplekken, 13 zeges en die felbegeerde wereldtitel van vorig jaar hebben coureur en team samen een sterke reeks neergezet. Het nieuws komt bovendien vlak na zijn zege bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort, waarmee hij weer aansluiting vond in het wereldkampioenschap.

Bijzonder cadeau

Norris tekende bij tot en met 2030, met een optie voor nog meer jaren. Als eerbetoon aan zijn bijdrage krijgt de 26-jarige Brit de MCL39 cadeau, de bolide waarmee hij vorig jaar wereldkampioen werd. Het is niet zomaar een auto: de MCL39 was vrijwel het hele seizoen de snelste wagen van het veld, waarmee hij zijn allereerste race in Australië won. Bovendien bezorgde hij McLaren samen met teamgenoot Oscar Piastri de constructeurstitel, die het team al bij de Grand Prix van Singapore veiligstelde.

In Abu Dhabi maakte Norris met diezelfde auto zijn wereldtitel definitief, waarmee hij de eerste McLaren-kampioen werd sinds Lewis Hamilton in 2008. Volgens McLaren is de wagen dan ook "een blijvende herinnering aan zijn bijdrage aan het team."

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i De MCL39 waarin Lando Norris in 2025 wereldkampioen werd. ©Getty Images

Recordhouder bij McLaren

Ook financieel is het een goede slag voor Norris. Het nieuwe contract zou hem ongeveer 30 miljoen pond per jaar opleveren, goed voor de derde plek op de ranglijst van best verdienende coureurs in de Formule 1. Alleen Lewis Hamilton en Max Verstappen zouden nog boven hem staan.

Norris relativeert eigen salaris

Norris zelf doet er op een persmoment na de bekendmaking van zijn nieuwe salaris relatief nuchter over. "Het is zeker niet in de buurt van de bedragen die ik online ben tegengekomen. Het is natuurlijk wel wat meer, zoals bij elke baan wanneer je verlengt", stelt hij tegenover onder meer The Sun. Over het verschil met Hamilton en Verstappen is hij eerlijk: "Het zou ook niet zo moeten zijn, omdat ik nog niet zoveel heb bereikt als zij in hun carrière."

Toch klinkt er ook vertrouwen door in zijn woorden. "Op een bepaalde manier denk ik wel dat het zo zou moeten zijn, omdat ik geloof dat ik tegen ze kan vechten wanneer dat nodig is en een betere job kan doen wanneer dat moet." Voor Norris was de knoop doorhakken bij McLaren geen moeilijke beslissing: hij gaf aan dat hij nooit heeft overwogen te vertrekken, ook al toonden andere teams wel interesse.