De vijf weken 'vakantie' in de Formule 1 hebben Max Verstappen duidelijk goed gedaan. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing kwam als herboren naar Miami en imponeerde daar tijdens een chaotische race. Zijn beste resultaat dit seizoen zorgt ervoor dat hij plekken stijgt en zich weer meldt tussen de topnamen. Check hier de nieuwe WK-stand in de Formule 1.

Met een zesde plek in Australië begon Verstappen nog 'aardig' aan het Formule 1-seizoen, dat in het teken staat van nieuwe regels en auto's. De elektrische batterijen zijn een hoofdpijndossier voor de Nederlander, want zijn auto wilde totaal niet. Tijdens de GP van China reed Verstappen wel weer in de punten, maar viel hij vlak voor de finish uit, tot zijn grote frustratie. Twee weken later in Japan was het net zo frustrerend.

In de pauze tussen Japan en Miami werden de regels aangepast en dat werkte goed uit voor de Nederlander, want in de Verenigde Staten imponeerde hij. Na een zeldzame fout bij de start moest hij een inhaalrace rijden en die leverde flink wat spektakel op. Een zesde plaats leek het maximaal haalbare, tot de allerlaatste bocht. Daar ging hij nog net om Charles Leclerc heen voor zijn beste resultaat dit seizoen: vijfde.

De P5 van de GP van Miami is echter nog onzeker, want er hangt een straf boven zijn hoofd. Hij zou bij het verlaten van de pitstraat de witte lijn hebben gepasseerd, wat niet mag. Daardoor zou hij nog kunnen zakken.

Mercedes en Ferrari domineren

Een ding is duidelijk dit seizoen: Mercedes is heer en meester in de openingsfase van het seizoen. George Russell won de eerste race en eindigde achter ploeggenoot Kimi Antonelli in China. In Japan pakte de jonge Italiaan zijn tweede racezege en daarmee ook de leiding in de WK-stand. Als leider won hij ook in Miami en werd hij de eerste coureur die zijn eerste drie races vanaf pole position won. Ferrari zit er met Lewis Hamilton en Charles Leclerc goed bij en sinds Japan zijn ook de McLarens van wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri weer aangesloten.

WK-stand coureurs

1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 100 punten

2. George Russell (Mercedes - 80 punten

3. Charles Leclerc (Ferrari) - 63 punten

--------------------------------------------------

7. Max Verstappen (Red Bull) - 26 punten

Constructeursstand

In de Formule 1 wordt er niet alleen een coureursstand bijgehouden, maar ook een teamstand. De punten van beide coureurs worden bij elkaar opgeteld om tot een klassement te komen. Verstappen moest het de laatste jaren, sinds het vertrek van Sergio Perez, vooral alleen doen voor Red Bull Racing. Tweede coureurs Liam Lawson en Yuki Tsunoda bezweken onder de druk en presteerden nauwelijks. Dit seizoen heeft Verstappen de Fransman Isack Hadjar naast zich na een uitstekend seizoen in de Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull.