Nog één toernooi knallen en dan zit de interlandcarrière van tophandbalster Estavana Polman erop. Ze blijft daarna nog gewoon actief in het handbal bij haar club. Toch kan de 33-jarige Polman al fantaseren over haar leven na de topsport. "Het wordt een heel gaaf project."

Het WK handbal in Nederland en Duitsland staat op het punt om te beginnen. Het wordt sowieso een memorabel toernooi, want na het toernooi nemen Polman en ook Lois Abbingh afscheid van Oranje. In gesprek met Sportniews.nl onthult de vriendin van Rafael van der Vaart haar toekomstplannen.

'Kers op de taart'

De keuze van Polman om te stoppen was emotioneel. "Ik heb er een goed gevoel bij. We gaan nog een keer knallen in eigen land. Een beter afscheid kun je niet krijgen", zo vertelt ze. Toen er werd aangekondigd dat het komende WK onder meer in Nederland zou plaatsvinden, wist Polman het zeker. "Dan ga je het een beetje uitrekenen, ik ben dan 33. Dat is dan een kers op de taart; in eigen huis voor je eigen fans. Vorig jaar dacht ik toen nog: oei." Hiermee doelt Polman op het afgelopen EK waar ze nog buiten de selectie van Oranje werd gehouden. Nu is ze weer terug en gaat ze zich écht opmaken voor haar laatste kunstje. "Er zat bij mij ook geen twijfel."

'Als ik dat zo zeg, krijg ik wel kippenvel'

Het is niet alleen het laatste internationale toernooi voor Polman, ook routinier Lois Abbingh stopt na het WK bij het Nederlandse team. Een keuze die beiden apart van elkaar hebben gemaakt. "Het is mooi dat we het samen naar buiten hebben kunnen brengen. Omdat we samen echt zijn begonnen, samen alles hebben gewonnen en het nu ook samen kunnen gaan afsluiten. Als ik dat zo zeg, krijg ik wel kippenvel", aldus Polman over haar goede vriendin waar ze samen afscheid mee gaat nemen. "Ik zou het met niemand liever willen doen."

'Net als Beckham...'

Ongeacht het resultaat op het WK blijft Polman verder handballen bij haar Roemeense club Rapid Bucuresti, waar ze nog één jaar een contract heeft. Door het stoppen bij Oranje krijgt ze meer vrije tijd. "Lekker voor het gezin. Kan ik veel andere dingen doen", zo verklaart de oud-wereldkampioene.

Toch kijkt Polman nóg verder en is ze al dingen aan het opzetten voor na haar loopbaan als topsporter. "Ik wil in het handbal blijven. Ik zit in een Amerika-project, ze willen daar het handbal gaan promoten en een eigen competitie opstarten. Ik ben daarvoor minimaal drie jaar ambassadeur. Net als (David, red.) Beckham daar was voor het voetbal."

Polman is samen met nog drie andere internationale handbaltoppers ambassadeur in de Verenigde Staten. Zo zal ze haar gezicht laten zien bij toernooien in Las Vegas, New York en Los Angeles. "Ik heb daar heel veel zin in. Het wordt een heel gaaf project. Het is in het begin nog wel te combineren met mijn leven als handbalster bij mijn club", aldus Polman.

'Daar zijn hele leuke projecten aan het ontstaan'

Naast de VS wil Polman in de toekomst dichter bij huis blijven."Het begeleiden van talenten lijkt mij ook heel erg interessant." Daarin wilt ze graag iets opzetten met haar ploeggenoten Abbingh en Angela Malestein. "We kijken of we samen iets kunnen betekenen voor de jeugd in Nederland. Daar hebben we samen wel eens gesprekken over. Daar zijn hele leuke projecten aan het ontstaan."

De ideeën zijn nog alles behalve concreet. Toch kan Polman ervan genieten dat ze erover na kan denken. "Nu hebben we het erover wat we erna gaan doen. Vroeger kon dat niet." De 33-jarige aanvalster hoopt iets op te zetten waar ze vroeger als beginnede speelster behoefte aan had. "Het wordt een soort zaakwaarneming, maar dan op onze manier."

WK handbal

Het WK handbal begint woensdag 26 november in het Duitse Stuttgart. De Oranje dames spelen hun eerste wedstrijd twee dagen later tegen Argentinië in Ahoy. Daarnaast nemen ze het in de groepsfase op tegen Egypte en Oostenrijk. De kwartfinales starten op 9 december. De halve finales en finale worden gehouden in Ahoy. De finale vind plaats in Rotterdam op zondag 14 december.