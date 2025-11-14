Estavana Polman (33) is al jaren hét boegbeeld van het Nederlandse handbal. Met de wereldtitel van 2019 als absoluut hoogtepunt stuwde ze Oranje naar de top. Onderweg kreeg ze een relatie met voetballer Rafael van der Vaart én een dochter. We zetten zeventien sprekende beelden van de afgelopen jaren op een rij, omdat ze heeft aangekondigd te stoppen als international.

Polman groeide op in een volksbuurt in Arnhem. In juli 2009 werd haar wereld opgeschud. Met haar familie was ze op weg naar een vakantieadres in Italië toen het in Duitsland helemaal mis ging. De auto van het gezin moest plots uitwijken, raakte in een slip, sloeg over de kop en kwam in de vangrail terecht. Polman raakte zwaargewond, maar wist te herstellen en zich een weg naar de absolute top te knokken.

Daarbij had ze de steun van haar ouders en haar tweelingbroer Dario, die ook op hoog niveau handbalde. Via Jong Oranje kwam ze in het eerste team terecht. Met ook onder onder anderen Tess Wester en Angela Malestein als uitblinkers steeg het team tot grote hoogte, met een vierde plaats op de Spelen en een wereldtitel als hoogtepunten. In het profiel hieronder lees je alles over Polman:

Bekende Nederlander

Door alle successen op het veld en haar spontane interviews werd Polman een bekende Nederlander. De relatie die ze in 2016 kreeg met topvoetballer Rafael van der Vaart hielp uiteraard ook een handje. Ze werd een graag geziene gast in talkshows en presenteerde zelfs een succesvol programma: Beter laat dan nooit. Het leverde haar een nominatie op voor de prijs van TV-talent van het jaar. De prijs ging overigens naar Merel Ek.

De laatste jaren speelt Polman bij Rapid Bucuresti in Roemenië en daar woont ze dan ook met haar dochter Jesslynn en Van der Vaart. Die laatste is met grote regelmaat in Nederland om bij zijn zoon Damian te zijn. Het EK van 2024 ging aan haar neus voorbij na een omstreden keuze van de nieuwe bondscoach. Begin 2025 kwam het tot een verzoening, waarna Polman ook opgenomen werd in de selectie voor het WK in eigen land. Dat blijkt haar laatste kunstje te zijn.

Bekijk hieronder het leven van Estavana Polman in zeventien foto's: