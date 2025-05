Handbalicoon Estavana Polman gaat groots avontuur aan in Verenigde Staten: 'Dat zijn echt leuke dingen'

Tophandbalster Estavana Polman woont in Roemenië, komt nog geregeld in Nederland én is binnenkort ook in de Verenigde Staten te bewonderen. Het 32-jarige handbalicoon is samen met andere sterspelers namelijk gevraagd voor een bijzonder project en de partner van Rafael van der Vaart zag dat wel zitten.

Het handbalseizoen zit er in Roemenië inmiddels op, maar voor Polman is er de komende tijd nog genoeg te doen. In gesprek met Omroep Gelderland vertelt ze dat is ze benaderd is voor een bijzonder project in de Verenigde Staten. Het initiatief moet handbal een boost geven en daar heeft de sport Polman bij nodig.

Handbal moet populair worden

"Het is een project dat nog in de kinderschoenen staat, maar door een Deen is bedacht met het oog op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles", aldus Polman. Over ruim drie jaar zijn in de Verenigde Staten de Spelen en handbal is niet bepaald de meest populaire sport van Amerika. Dat moet anders. "Ze willen een Handbal League opzetten en dat moet via een meerjarenplan populair gaan worden."

Tophandbalster Estavana Polman krijgt schitterende nieuwe look voor fotoshoot Tophandbalster Estavana Polman leidt vrijdag het leven van een supermodel, zo laat ze zien op Instagram. Ze staat voor de camera voor een Nederlands tijdschrift en wordt voorzien van een nieuwe look.

Polman gaat er, voor zover bekend, niet zelf spelen. Zij krijgt een andere rol, net als veel andere bekende handbalsters. "Ik ben één van de ambassadeurs samen met de sterspelers Nikola Karabatic, Mikkel Hansen en Stine Oftedal, de ster van Nooorwegen in Parijs op de Spelen."

Fotoshoot in Las Vegas

Hoewel 2028 nog ver weg lijkt, is er met het project enige haast geboden. Polman kijkt er naar uit. "Komende zomer staat de eerste fotoshoot bepland in Las Vegas. Dat zijn echt leuke dingen."

Tophandbalster Estavana Polman duikt wél op bij feestje na ontbreken bij belangrijk moment Voor Estavana Polman zit het seizoen er op. De handbalster van Rapid Bucuresti had zondagmiddag haar laatste wedstrijd, maar ontbrak de laatste tijd op het wedstrijdformulier. Tijdens een feestelijk moment was ze wél volop aanwezig.

Geen prijs in Roemenië

De komende tijd heeft Polman wel tijd voor dat soort initiatieven, want het handbalseizoen zit er in Roemenië inmiddels op. De vedette van Rapid Boekarest werkte afgelopen weekend de laatste wedstrijd van het seizoen af. Overigens kwam ze in de laatste twee duels niet in actie. Haar laatste wedstrijd was op 10 mei, toen duidelijk werd dat ze naast de beker zouden grijpen. Het teleurstellende seizoen van Polman en co kende daardoor een passend einde, want de Roemenen sluiten het seizoen af zonder prijs.

Rafael van der Vaart, vriendin Estavana Polman én ex Sylvie Meis uit hun dak na bijzonder moment Het was groot feest in huize Estavana Polman en Rafael van der Vaart. Het verliefde sportkoppel volgde samen met hun dochtertje Jesslynn een belangrijke wedstrijd van Dámian van der Vaart. Het leverde de nodige spanning en uiteindelijk prachtige beelden op. Ook ex Sylvie Meis deelde in de feestvreugde.

Succes voor zoon Rafael van der Vaart

Toch viel er dit weekend wat te vieren. Het seizeon werd met de selectie feestelijk afgesloten. Polman was daar wel bij. Daarnaast boekte Damián van der Vaart wél een groot succes. Hij pakte met Ajax O19 de beker. De wedstrijd werd in Roemenië gevolgd door Rafael van der Vaart, Polman en hun dochtertje Jesslynn. Hoewel vaderlief niet durfde te kijken tijdens een beslissende strafschoppenserie. Toen zijn zoon scoorde en het uiteindelijk genoeg bleek voor de beker barstte er een luid gejuich los in Roemenië.