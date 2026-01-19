Voor de Nederlandse handballers lijkt het EK op een deceptie uit te gaan lopen. Oranje verloor maandag ook de tweede wedstrijd van het toernooi. De mannen van bondscoach Staffan Olsson bogen in het Zweedse Malmö met 35-29 voor Kroatië.

De nederlaag heeft grote gevolgen, want de ploeg is zo goed als zeker uitgeschakeld voor een plek in de tweede groepsfase. Nederland verloor zaterdag al van vijfvoudig Europees kampioen Zweden (31-36) en trof ook in Kroatië een grootmacht in het Europese handbal. De ploeg veroverde een jaar geleden zilver op het WK en bezit ook al drie zilveren en drie bronzen EK-medailles.

Dure nederlaag

Nederland begon nog goed aan het duel en kwam zelfs op een 4-2 voorsprong. De Kroaten knokten zich echter terug en leidden bij rust met 15-13. Oranje wist echter direct na rust op gelijke hoogte te komen en hield daarna lange tijd gelijke tred met de tegenstander. Bij het ingaan van het laatste kwartier stond Kroatië met 25-24 voor en leek er nog van alles mogelijk.

De Nederlandse handballers waren in de slotfase echter niet opgewassen tegen het Kroatische handbalgeweld. De Kroaten liepen langzaam weg bij Oranje en pakten met 35-29 de zege. Luc Steins was de beste man aan Nederlandse zijde. Hij bleef de ploeg onvermoeibaar aanjagen en scoorde ook nog eens vier keer. Topscorer was Rutger ten Velde met acht treffers.

Op rand van uitschakeling

De nederlaag is een hele dure, want alleen de twee beste ploegen in de groep van vier gaan door naar de volgende ronde. Nederland blijft na twee duels op nul punten steken en staat daarmee onderaan. Als gastland Zweden later op de maandag wint van Georgië dan is Nederland al uitgeschakeld. Oranje speelt woensdag nog het laatste groepsduel tegen de Georgiërs, maar die wedstrijd gaat dus mogelijk nergens meer om.

Waar de Nederlandse vrouwen de afgelopen jaren grote successen boekten, zijn de mannen een stuk minder succesvol. Oranje pakte nog nooit een internationale medaille en was ook jarenlang niet van de partij op grote toernooien. Wel is er vooruitgang, want Nederland plaatste zich voor de afgelopen twee WK's en is ook al voor de vierde keer op rij actief op het EK.