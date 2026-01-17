Nederland speelde zaterdag de eerste wedstrijd op het EK handbal tegen gastland Zweden. Het beladen duel in Malmö ging gepaard met een hoop overtredingen en eindigde in 36-31 voor de Zweedse handballers. Luc Steins pakte een negatieve hoofdrol. "Beetje stom."

Nederland begon goed en kon zich lang meten met Zweden, dat een voordeel had door het uitzinnige thuispubliek. Het was een verhitte strijd, die ook een pikant randje had vanwege de bondscoach van Oranje Staffan Olsson. Hij was in zijn spelerscarrière topscorer van het Zweedse team.

Het omslag punt in de wedstrijd kwam na een rode kaart voor sterspeler Steins, vlak voor rust. Hij werd bestraft voor een 'gevaarlijke duw'. Na afloop spreekt de handballer van Paris Saint-Germain bij Ziggo Sport over die fout. "Ik geef ze de kans om een rode kaart te trekken. Dat mag niet gebeuren",zegt hij.

"Je speelt in Zweden tegen Zweden", schetst hij het sentiment in Malmö, dat mogelijk ook de scheidsrechter heeft beïnvloed. "Beetje stom om daar zo dicht op hem te lopen. En hij doet dat gewoon goed, hij zoekt gewoon contact", doelt hij op zijn tegenstander. "De snelheid is te hoog om het dan nog op te vangen. Of het echt rood was, daar kun je over discussiëren."

'Net de druppel'

Steins vraagt zich af of de scheidsrechter zich heeft laten beïnvloeden door het publiek of het wedstrijdverloop. "Geen idee waardoor het komt. Maar in de beginfase moesten ze sowieso al drie keer dat ze naar het scherm om te kijken voor een rode kaart." Toen kwamen de spelers telkens weg met een tijdstraf van twee minuten. "Dan was dit misschien net de druppel."

Machteloos

Hij noemt het 'zuur' om gedurende de tweede helft toe te kijken naar zijn ploeg. "Ik zou graag willen helpen en mijn steentje willen bijdragen met de jongens. Je voelt je een beetje machteloos, maar ik denk dat de jongens hebben gestreden voor wat ze waard zijn", aldus Steins. "We hebben laten zien dat we niet opgaven en toch de hele wedstrijd hebben gestreden voor elke centimeter. Dat typeert denk ik wel het team en daar mogen we ook trots op zijn."

WK handbal

Het EK handbal wordt gehouden van 15 januari tot 1 februari in Noorwegen, Zweden en Denemarken. Oranje speelde in Malmö de eerste wedstrijd tegen gastland en vijfvoudig Europees kampioen Zweden. Nederland zit in Groep E met verder Kroatië en Georgië. De nummers 1 en 2 van elke groep gaan door naar de volgende ronde