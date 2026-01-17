Het EK handbal is pas net een paar dagen oud, maar nu al een waanzinnig record rijker. Bij een op papier reguliere groepswedstrijd vloog de ene goal na de andere erin. Zoveel, dat het vorige record uit 2016 na tien jaar uit de geschiedenisboeken is gespeeld.

Slovenië en Montenegro hebben op het EK handbal voor mannen in Noorwegen, Zweden en Denemarken een doelpuntenrecord gevestigd. De wedstrijd in Oslo eindigde in 41-40 voor Slovenië; nog nooit waren er 81 doelpunten gescoord in een EK-wedstrijd. Het vorige record stond volgens de Europese handbalfederatie EHF op 77 doelpunten, gemaakt op het EK van 2016 in de door Belarus gewonnen wedstrijd tegen IJsland: 39-38.

'Twee totaal verschillende landen

Topschutter in de wedstrijd in Oslo was de Montenegrijn Branko Vujovic met elf treffers. Domen Novak en Domen Makuc maakten ieder negen doelpunten voor Slovenië. De 41 goals voor Slovenië waren tot nu toe niet de meeste goals gescoord voor één land. Op de openingsavond won Frankrijk al met 42-28 van Tsjechië. Dat de 81 goals zo gelijkwaardig verdeeld werden tussen Slovenië en Montenegro was wel bijzonder, zag ook vleugelspeler Branko Vujovic van het verliezende land. "We zijn twee totaal verschillende teams. Zij zijn klein en snel, wij zijn groter en sterker. We scoren 81 goals en vandaag wint Slovenië toevallig. Misschien valt het de volgende keer onze kant op", zei hij op de website van de EHF.

Nederland ook op EK in actie

De Nederlandse mannen komen zaterdag voor het eerst in actie op het EK. Oranje speelt in Malmö tegen gastland en vijfvoudig Europees kampioen Zweden. Nederland zit in Groep E met verder Kroatië en Georgië. De nummers 1 en 2 van elke groep gaan door naar de volgende ronde. Nederland moet tegen Kroatië en Georgië dus zorgen dat het scherp is, anders wordt het lastig. Sterspeler Luc Steins zei voorafgaand aan het EK ook al dat het van levensbeland is om nu ver te komen. Dan is het WK weer een stap dichterbij en daarmee ook eventuele plaatsing voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.